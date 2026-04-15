Δικαστικός Χάρτης: Πάνω από το μισό μειώθηκε ο χρόνος έκδοσης αποφάσεων -Το iefimerida παρουσιάζει τα πρώτα στοιχεία - iefimerida.gr

Σημαντική βελτίωση στην ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της απονομής της Δικαιοσύνης καταγράφεται έναν χρόνο μετά την εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη (ν. 5108/2024).

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη θεσμική παρέμβαση των τελευταίων ετών στον χώρο της Δικαιοσύνης.

Ο νόμος, που τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2024, φαίνεται, με βάση τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα το iefimerida, να αποδίδει καρπούς, χάρη και στη συνεργασία δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων και δικαστικών υπαλλήλων.

Θεαματική μείωση στον χρόνο έκδοσης αποφάσεων

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα του Γραφείου Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων (JustStat) του υπουργείου Δικαιοσύνης, θεαματική φαίνεται να είναι η μείωση στον χρόνο έκδοσης αποφάσεων, ο οποίος σχεδόν υποδιπλασιάστηκε: από 774 ημέρες πριν από την εφαρμογή του νόμου σε 386 ημέρες μετά.

Παράλληλα, το ποσοστό εκκαθάρισης των υποθέσεων αυξήθηκε από 86,2% το δικαστικό έτος 2023-2024 σε 99,7% το 2024-2025, προσεγγίζοντας πλέον την πλήρη ισορροπία μεταξύ εισερχόμενων και εκκαθαριζόμενων υποθέσεων.

Η βελτίωση αποτυπώνεται και σε επίπεδο τριμήνων. Στο Δ’ τρίμηνο, ο χρόνος έκδοσης απόφασης μειώθηκε κατά 34% (από 517 ημέρες το 2023 σε 341 το 2024), ενώ στο Α’ τρίμηνο η μείωση φτάνει το 48,4% (από 642 ημέρες το 2024 σε 331 το 2025). Αντίστοιχα, στο Β’ τρίμηνο καταγράφεται μείωση 45,9% (από 608 σε 329 ημέρες), ενώ στο Γ’ τρίμηνο σημειώνεται η μεγαλύτερη βελτίωση, της τάξης του 58,6% (από 952 σε 394 ημέρες).

Το iefimerida παρουσιάζει τα στοιχεία από τα μεγάλα πρωτοδικεία της χώρας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία από τα μεγάλα πρωτοδικεία της χώρας.

Στο Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο διαχειρίζεται περίπου το 55% της συνολικής δικαστικής ύλης, τα αποτελέσματα κρίνονται εντυπωσιακά. \

Το ποσοστό εκκαθάρισης αυξήθηκε από 86% την περίοδο 16.9.2023-16.9.2024 σε 104% την αντίστοιχη περίοδο 2024-2025. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο καλύπτεται ο τρέχων όγκος υποθέσεων, αλλά επιτυγχάνεται και αποσυμφόρηση παλαιών εκκρεμοτήτων. Ο χρόνος έκδοσης απόφασης μειώθηκε δραστικά, από 1.448 ημέρες σε 535 ημέρες - δηλαδή κατά 913 ημέρες λιγότερες.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Πρωτοδικείο Πειραιά, όπου το ποσοστό εκκαθάρισης αυξήθηκε από 77,2% σε 93,9%, ενώ ο χρόνος έκδοσης απόφασης περιορίστηκε από 425 σε 282 ημέρες.

Θετικά είναι τα δεδομένα και για το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Το ποσοστό εκκαθάρισης ανήλθε από 88,9% σε 111,8%, υπερκαλύπτοντας τον εισερχόμενο φόρτο, ενώ ο χρόνος έκδοσης απόφασης μειώθηκε από 455 σε 240 ημέρες, δηλαδή κατά 215 ημέρες. Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται και σε αποσυμφόρηση των εκκρεμοτήτων κατά 11,8%.

Μπούγας: Ο Δικαστικός Χάρτης αποδεικνύεται η σημαντικότερη μεταρρύθμιση στην Ελληνική Δικαιοσύνη

Όπως δηλώνει στο iefimerida ο υφυπουργός Δικαιοσύνης και πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης Εφαρμογής του Χάρτη, Ιωάννης Μπούγας:

«Ο Δικαστικός Χάρτης αποδεικνύεται η σημαντικότερη μεταρρύθμιση στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

»Η νέα οργανωτική διάρθρωση της Δικαιοσύνης και η αναδιάταξη των δικαστηρίων στη χώρα, που επήλθε με το Χάρτη, σε συνδυασμό με τους νέους Κώδικες, τη μεταφορά δικαστικής ύλης, τα ψηφιακά έργα, την ενίσχυση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στη Δικαιοσύνη, μας δημιουργούν βάσιμα την αισιοδοξία ότι στο τέλος της κυβερνητικής μας θητείας θα έχουμε επιτύχει τον εθνικό στόχο που θέσαμε 3 χρόνια πριν: Έκδοση τελεσίδικης απόφασης σε 700 ημέρες, από 1.492 που ήταν το 2022».