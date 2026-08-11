Δικαίωση για την έγκυο ναυτικό μετά την καταγγελία της ΠΕΠΙΕΘ -«Πήρα όσα δικαιούμουν μέχρι και το τελευταίο ευρώ» λέει στο iefimerida - iefimerida.gr

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εγκύου ναυτικού η οποία απολύθηκε λόγω εγκυμοσύνης αλλά κινδύνευε να μην αποζημιωθεί με όλα τα χρήματα που δικαιούνταν.

Μετά από την καταγγελία της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ) η εργαζόμενη τελικά έλαβε τα χρήματα που δικαιούται.



Η υπόθεση αφορά ναυτικό που εργαζόταν ως επίκουρος (Stewardess) σε επαγγελματικό σκάφος ελληνικής σημαίας, το οποίο ελλιμενιζόταν στη Μαρίνα Αθηνών. Η ΠΕΠΙΕΘ είχε απευθυνθεί στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στις αρμόδιες αρχές, ζητώντας να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να διασφαλιστούν τα οικονομικά και εργασιακά δικαιώματα της γυναίκας.



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Η ίδια, μιλώντας στο iefimerida, περιγράφει την παρέμβαση της Ένωσης ως καθοριστική. «Η συμβολή της Ένωσης και του προέδρου Γιώργου Βάλλη ήταν καταλυτική. Μετά την παρέμβασή τους, το θέμα λύθηκε κατευθείαν, την επόμενη κιόλας ημέρα, με ειδοποίησαν ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Ο κύριος Βάλλης διεκδίκησε και εξασφάλισε ότι πήρα όλα τα χρήματά μου. Αυτή η αδικία που πήγε να γίνει δεν έγινε. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα είχα πληρωθεί ούτε θα είχα πάρει ό,τι δικαιούμαι».



Η ίδια αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει αντίστοιχο πρόβλημα κατά την αποχώρησή της από άλλο σκάφος, όταν, όπως λέει, δεν της είχαν καταβληθεί χρήματα που δικαιούταν, από φιλοδωρήματα.



Στην αρχική της παρέμβαση, η ΠΕΠΙΕΘ είχε ζητήσει να μην ολοκληρωθεί καμία διαδικασία λύσης της εργασιακής σχέσης πριν εξοφληθούν όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στη ναυτικό. Στις αξιώσεις περιλαμβάνονταν τα δεδουλευμένα, οι ημέρες εργασίας, η νόμιμη αποζημίωση όπου προβλέπεται, οι ημέρες άδειας που δεν είχαν ληφθεί, το επίδομα αδείας και κάθε άλλη παροχή που προβλέπει η νομοθεσία.

Γιώργος Βάλλης: Δεν πρέπει καμία κοπέλα να φοβάται να μιλήσει και να δέχεται οποιονδήποτε εκφοβισμό

Ο cpt Γιώργος Βάλλης, από την πλευρά του, μιλώντας στο iefimerida ανέφερε ότι «να ξέρετε ότι εκτός της δικής μας παρέμβασης πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο iefimerida αλλά και σε όλους τους δημοσιογράφους των ιστοσελίδων και των τηλεοπτικών καναλιών γιατί χωρίς τη δική σας δύναμη, που μας δίνετε και επικοινωνούμε αυτά τα προβλήματα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αίσιο τέλος. Εμένα αυτό το περιστατικό μου δίνει δύναμη, χαρά και είναι τιμή μου να βοηθάμε συνάνθρωπούς μας και ειδικά μια γυναίκα σε τοκετό και θα παλέψω μέχρι να δικαιωθούν όλες οι γυναίκες και να μη φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε παρέμβαση για να δικαιώνονται. Να μη φτάνουμε στο σημείο εσείς να επικοινωνείτε τα αυτονόητα για να δικαιωθούν αυτές οι γυναίκες. Δεν πρέπει καμία κοπέλα να φοβάται να μιλήσει και να δέχεται οποιονδήποτε εκφοβισμό. Είμαστε δίπλα και κοντά σε όλες και όλους στα δύσκολα, να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε για να δικαιωθούν».



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Ο ίδιος ζητά ένα σαφές πλαίσιο προστασίας για τις εγκύους που εργάζονται στη θάλασσα, ώστε να μη χρειάζεται κάθε φορά μια καταγγελία για να διασφαλιστούν τα αυτονόητα. «Πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προστασίας για τις έγκυες γυναίκες, ώστε να προστατεύεται η εργασία τους όταν είναι έγκυοι και να μην φτάνουν σε δύσκολη θέση». Η υπόθεση, που είχε προκαλέσει την παρέμβαση της ΠΕΠΙΕΘ, φαίνεται πλέον να έκλεισε με θετική κατάληξη για την εργαζόμενη. Η ίδια, που αυτή την περίοδο δεν μπορεί να εργαστεί σε σκάφος λόγω της εγκυμοσύνης της, δηλώνει ότι η στήριξη που έλαβε ήταν καθοριστική: «Μπόρεσα να διεκδικήσω τα δικαιώματά μου ως έγκυος ναυτικός και να δικαιωθώ, λαμβάνοντας όσα δικαιούμουν μέχρι και το τελευταίο ευρώ». Για την ΠΕΠΙΕΘ, πάντως, το ζητούμενο είναι η συγκεκριμένη υπόθεση να αποτελέσει αφορμή ώστε οι έγκυες ναυτικοί να έχουν στην πράξη την προστασία που δικαιούνται, χωρίς φόβο και χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να καταφεύγουν σε καταγγελίες για να εξασφαλίσουν τα δικαιώματά τους.