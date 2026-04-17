«Δικαίωση» για την 36χρονη αστυνομικό η απόφαση αθώωσής της, λέει ο δικηγόρος της - iefimerida.gr

﻿Δικαίωση αισθάνεται, σύμφωνα με τον συνήγορό της, η 36χρονη αστυνομικός μετά την έκδοση της απόφασης του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών.

Το Μεικτό Ορκωτό έκρινε ομόφωνα ένοχο τον πρώην αστυνομικό της Βουλής για σειρά ιδιαίτερα σοβαρών κακουργηματικών πράξεων, επιβάλλοντάς του τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον ποινή φυλάκισης 80 ετών και 3 μηνών.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δήλωση του δικηγόρου της 36χρονης αστυνομικού

«Σήμερα ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία της πολύκροτης υπόθεσης, γνωστής ως ''Υπόθεσης του Αστυνομικού της Βουλής'', με κατηγορούμενο τον 46χρονο Αστυνομικό της Βουλής και την εντολέα μου 36χρονη αστυνομικό, η οποία παρέστη και ως υποστηρίζουσα την κατηγορία εις βάρος του πρώτου για την σωρεία κακουργημάτων και άλλων αδικημάτων που εκείνος τέλεσε εις βάρος της.

»Παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών κήρυξε αθώα την εντολέα μου για τις πράξεις του βιασμού ανηλίκων, της κατάχρησης ανηλίκων από οικείο πρόσωπο και των γενετήσιων πράξεων μεταξύ συγγενών από ανιόντα, καθώς έκρινε ότι οι πράξεις αυτές δεν μπορούν να της καταλογισθούν λόγω αδυναμίας αποφυγής του αδίκου, ενώ αυτή βρισκόταν υπό το καθεστώς εξαναγκασμού, φόβου και τρόμου.

Ως προς τον συγκατηγορούμενο της εντολέως μου, το Δικαστήριο συντάχθηκε με την εισαγγελική πρόταση και τον κήρυξε ομόφωνα ένοχο για τις πράξεις του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, του βιασμού ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, της κατάχρησης ανηλίκου από οικείο κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών από ανιόντα κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, της πορνογραφίας ανηλίκων (παραγωγή, κατοχή), της ενδοοικογενειακής μεθοδευμένης σωματικής βλάβης κατ’ εξακολούθηση, της ενδοοικογενειακής μεθοδευμένης σωματικής βλάβης κατά ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας ενώπιον ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας σε βάρος ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, της οπλοφορίας κατ’ εξακολούθηση και της οπλοχρησίας κατ’ εξακολούθηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Δικαστήριο του επέβαλε τέσσερις φορές ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 80 ετών και 3 μηνών. Τα ως άνω δε αποδείχθηκαν από τα οικεία σωματικά ευρήματα, από μαρτυρικές καταθέσεις καθώς επίσης και από τα πορίσματα πραγματογνωμόνων.

Η απόφαση αυτή συνιστά μια ουσιαστική δικαίωση για την εντολέα μου, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με εξαιρετικά βαριές κατηγορίες και μια επίπονη δικαστική διαδρομή. Παρά τις αντίξοες συνθήκες και την ένταση της διαδικασίας, η αλήθεια αναδείχθηκε και η Δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων».