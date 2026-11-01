Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Διήμερο κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές -Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα - iefimerida.gr

Σε κλοιό κακοκαιρίας μπαίνει από σήμερα, Κυριακή (1/11), μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.



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Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν σήμερα Κυριακή



Σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου έως το μεσημέρι, στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το απόγευμα, καθώς και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Παράλληλα, ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες έως αργά τη νύχτα, ενώ στα Δωδεκάνησα οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται να εκδηλωθούν από το απόγευμα.

Αύριο Δευτέρα

α. Στα νησιά του Ιονίου, κατά διαστήματα, από τις πρωινές ώρες.

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β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, μέχρι τις βραδινές ώρες.

Πού θα φτάσει η θερμοκρασία



Η θερμοκρασία θα φτάσει στη βόρεια Ελλάδα τους 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 έως 22 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπονται θερμοκρασίες από 13 έως 19 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς και στην ανατολική Μακεδονία από 9 έως 15 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία αναμένονται 11 έως 17 βαθμοί και στη Θράκη 10 έως 16.

Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 10 έως 18, στη δυτική Στερεά από 10 έως 19 και στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 20 βαθμούς.

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Στη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται 10 έως 20 βαθμοί και στην ανατολική Πελοπόννησο 10 έως 22. Στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς, όπως και στα Δωδεκάνησα, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Άνεμοι έως 6 μποφόρ



Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Στο βόρειο Αιγαίο θα επικρατούν ανατολικοί άνεμοι, επίσης με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.