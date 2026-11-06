Διευκρινίσεις ΥΠΕΝ για τις Ζώνες Υποδοχή Συντελεστή: Οι μελέτες έγιναν με ενιαία τεχνική μεθοδολογία σε όλη την επικράτεια - iefimerida.gr

Αναφορικά με τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευάγγελος Κυριαζόπουλος έδωσε ορισμένες διευκρινίσεις.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι οι μελέτες που αναρτήθηκαν ακολούθησαν μια ενιαία τεχνική μεθοδολογία για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

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Οι μελετητές κατέγραψαν όλες τις περιοχές με Διατηρητέα Κτήρια, Ενεργούς Τίτλους Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και Κοινόχρηστους χώρους, εφαρμόζοντας αντικειμενικά κριτήρια. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι πραγματικές ανάγκες, καθώς και η βούληση των τοπικών κοινωνιών αποτελούν το βασικό αντικείμενο της δημόσιας διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οπως σημειώνουν, όλες οι απόψεις που θα διατυπωθούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα εξεταστούν από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), το οποίο αποτελεί το αρμόδιο γνωμοδοτικό τεχνικό συμβούλιο του Υπουργείου.

Στη συνέχεια, οι γνωμοδοτήσεις του ΚΕΣΥΠΟΘΑ θα προωθηθούν στην πολιτική ηγεσία για την έγκριση ή την απόρριψή τους ανά περιοχή και, εφόσον εγκριθούν θα αποσταλούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε κάθε περίπτωση, η βούληση της κυβέρνησης εκφράστηκε ξεκάθαρα διά του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, ο οποίος αποσαφήνισε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί μεταφορά συντελεστή από Δήμο σε Δήμο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα ληφθούν υπόψη όλες οι απόψεις των τοπικών κοινωνιών, καθώς και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, πριν από τη λήψη της οποιασδήποτε απόφασης.

