Διευκρινίσεις δημάρχων για τις αναθέσεις στην αδελφή του Ευάγγελου Λιάκου -«Δεν έχουμε επαγγελματική ή εταιρική σχέση», λέει ο ίδιος

Διευκρινήσεις αναφορικά με τη συνεργασία τους με την αδελφή του νέου υφυπουργού Εσωτερικών, Ευάγγελου Λιάκου, δίνουν έξι δήμαρχοι.

Ειδικότερα, σε κοινή τους δήλωση, οι δήμαρχοι Ύδρας, Γιώργος Κουκουδάκης, Κυθήρων-Αντικυθήρων, Στράτος Χαρχαλάκης, Πόρου, Γιώργος Κουτουζής, Αγκιστρίου, Δημήτρης Αναστασίου, ο τέως δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης, και ο δήμαρχος Σπετσών, Παναγιώτης Λυράκης, υποστηρίζουν ότι η συνεργασία τους με την κυρία Ελένη Λιάκου ξεκίνησε πριν την ενασχόληση του αδελφού της με την πολιτική.

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Επιπλέον, ξεκαθαρίζουν για τις αναθέσεις στο γραφείο της κυρίας Λιάκου ότι «οποιοσδήποτε ισχυρισμός ή υπόνοια ότι έγινε κατόπιν πολιτικής ή άλλης υπόδειξης δε συνιστά απλώς συκοφαντία αλλά ανήθικη απρέπεια και θα απαντηθεί αναλόγως».

Ολόκληρη η κοινή δήλωση δημάρχων του Αργοσαρωνικού

«Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα σχετικά με τις συμβάσεις της κυρίας Ελένης Λιάκου με Δήμους του Αργοσαρωνικού, διευκρινίζουμε ότι οι επαγγελματικές μας συνεργασίες ξεκίνησαν πολλά χρόνια πριν από την ανάληψη πολιτικών ή κυβερνητικών καθηκόντων από τον αδελφό της, Ευάγγελο Λιάκο ο οποίος εξελέγη Βουλευτής το 2019 και μάλιστα σε εκλογική περιφέρεια που δεν σχετίζεται με τα νησιά της Αττικής.

Οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι αντιμετωπίζουμε διαχρονικά ελλείψεις προσωπικού και περιορισμένες διοικητικές δυνατότητες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεργασία με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες σε μια σειρά τομέων όπως (ενδεικτικά): λογιστικές και φοροτεχνικες υπηρεσίες (σχεδόν κανένας Δήμος δεν διαθέτει λογιστή Α Τάξης με δικαίωμα υπογραφής οικονομικών καταστάσεων), σύνταξη προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου, βεβαίωση εσόδων, ωρίμανση και αδειοδότηση δημοτικών έργων, περιβαλλοντικές εγκρίσεις κλπ. Τομείς που είναι νευραλγικοι για τη λειτουργία των Δήμων μας για τους οποίους δεν διαθέτουμε κατάλληλο προσωπικό και αυτό όχι με δική μας ευθύνη.

Οι συμβάσεις έχουν συναφθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Ν.4412/2016, αφορούν συγκεκριμένες υπηρεσίες σαφώς οριοθετημένες στις προβλεπόμενες τεχνικές περιγραφές και είναι δημόσια αναρτημένες, με πλήρη διαφάνεια. Επιπλέον, μέχρι το 2019 που διενεργούνταν ο υποχρεωτικός προληπτικός έλεγχος δαπανών των ΟΤΑ, το σύνολο των συμβάσεων αυτών διήλθε από την αυστηρή ελεγκτική διαδικασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εγκρίθηκαν στο σύνολο τους ως απολύτως σύννομες χωρίς καμία υποσημείωση ή αστερίσκο. Η επανάληψη των συμβάσεων αυτών ανά έτος είναι απολύτως νόμιμη καθώς το αρ. 118 του Ν.4412 ορίζει ρητά ότι το μοναδικό κριτήριο επιλογής της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης είναι το χρηματικό όριο (30.000 για προμήθειες και υπηρεσίες και 60.000 για έργα ανά είδος ανάθεσης και οικονομικό έτος) και κάθε άλλη (παρ)ερμηνεία είναι εκτός πραγματικότητας. Οι συμβάσεις εντός των ορίων αυτών δεν διενεργούνται με διαγωνισμό και αυτό ισχύει για όλους τους δημόσιους φορείς της Χώρας, είτε ένα Υπουργείο είτε το μικρότερο Δήμο.

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Διευκρινίζουμε ότι η παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών προς τους Δήμους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία και οι αναθετουσες αρχές έχουν το απόλυτο δικαίωμα να επιλέγουν τον ιδιωτικό φορέα της απόλυτου επιλογής και εμπιστοσύνης τους (όπως πχ η επιλογή ενός δικηγόρου για μια συγκεκριμένη υπόθεση του Δήμου), προκειμένου να διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών τους και το δημόσιο συμφέρον. Εξ αυτού του λόγου επιλέγουμε αξιόπιστους επαγγελματίες από την ελεύθερη αγορά όπως το λογιστικό γραφείο της κας. Λιάκου, για την επιλογή του οποίου ο οποιοσδήποτε ισχυρισμός ή υπόνοια ότι έγινε κατόπιν πολιτικής ή άλλης υπόδειξης δε συνιστά απλώς συκοφαντία αλλά ανήθικη απρέπεια και θα απαντηθεί αναλόγως.

Καλούμε άπαντες να φέρονται στην Αυτοδιοίκηση και τους λειτουργούς της με περισσότερο σεβασμό, ιδίως όταν αναφέρονται σε μικρούς νησιωτικούς Δήμους στους οποίους οι Δήμαρχοι και οι αιρετοί ασκούν καθημερινά καθήκοντα κάθε λογής υπαλλήλων λόγω υποστελέχωσης (από γραμματειακή υποστήριξη μέχρι αποκομιδή απορριμμάτων) και προκειμένου να κρατήσουν όρθιους τους Δήμους και ζωντανές τις τοπικές τους κοινωνίες».

«Δεν έχω καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδελφή μου», δηλώνει ο Ευάγγελος Λιάκος

Νωρίτερα, ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών ανέφερε σε ανάρτησή του ότι δεν έχει καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδελφή του, επισημαίνοντας ότι εκείνη συνεργάζεται με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το 2011, δηλαδή οκτώ χρόνια πριν από την πρώτη εκλογή του στη Βουλή.

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«Δεν έχω καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδελφή μου. Δεν υπήρξαμε ποτέ συνεταίροι ή μέτοχοι σε οποιανδήποτε εταιρεία, ούτε έχω προσωπικά συνάψει επαγγελματική σύμβαση με το Δημόσιο», τονίζει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απαντά στο ζήτημα της κοινής επαγγελματικής διεύθυνσης, διευκρινίζοντας ότι το λογιστικό γραφείο της αδελφής του και το πολιτικό του γραφείο στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους οικογενειακού ακινήτου και αποτελούν δύο ανεξάρτητες δραστηριότητες.

Αναλυτικά η ανάρτησή του αναφέρει τα εξής:

«Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, θεωρώ αναγκαίο να διευκρινίσω ορισμένα πραγματικά γεγονότα, ώστε να υπάρχει μια πλήρης και αντικειμενική εικόνα.

Η αδελφή μου ασκεί την επαγγελματική της δραστηριότητα, ως λογίστρια, από το 2008 και συνεργάζεται με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το 2011, οκτώ χρόνια πριν από την πρώτη μου εκλογή στη Βουλή.

Το λογιστικό της γραφείο αποτελεί συνέχεια της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα μας, η οποία ξεκίνησε το 1982. Στεγάζεται σε οικογενειακό ακίνητο, ιδιοκτησίας του πατέρα μας και της αδελφής του, σε διαφορετικό όροφο από το πολιτικό μου γραφείο. Πρόκειται για δύο διακριτές και ανεξάρτητες δραστηριότητες.

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Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδελφή μου. Δεν υπήρξαμε ποτέ συνεταίροι ή μέτοχοι σε οποιανδήποτε εταιρεία, ούτε έχω προσωπικά συνάψει επαγγελματική σύμβαση με το Δημόσιο.

Οι επαγγελματικές συνεργασίες της αδελφής μου με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν συγκεκριμένο αντικείμενο και είναι δημόσια αναρτημένες. Καμία από τις αναφερόμενες συνεργασίες δεν αφορά Δήμο της εκλογικής μου περιφέρειας.

Είναι σημαντικό να διαχωρίζεται η επαγγελματική δραστηριότητα ενός προσώπου από την πολιτική ιδιότητα ενός συγγενικού του προσώπου.

Για τον λόγο αυτό θεωρώ απαραίτητο να μην αποδίδεται σε εμένα η επαγγελματική δραστηριότητα της αδελφής μου, χωρίς να τεκμηριώνεται οποιαδήποτε προσωπική μου εμπλοκή.

Η διαφάνεια, ο σεβασμός στους θεσμούς και η παρουσίαση των πραγματικών γεγονότων αποτελούν για μένα σταθερές αρχές».

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Μαρινάκης για Λιάκο: Δεν υπάρχει κανένα θέμα

«Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, ο Ευάγγελος Λιάκος στη σημερινή ανάρτησή του διευκρινίζει ότι δεν υπήρξαν ποτέ συνέταιροι ή μέτοχοι με την αδερφή του», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Δεν υπήρξαν ποτέ συνέταιροι ή μέτοχοι, αυτό τα λύνει όλα… δεν υπάρχει θέμα με τον κ. Λιάκο», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ο Π. Μαρινάκης απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.