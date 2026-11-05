To DiEM25 του Γιάνη Βαρουφάκη καταγγέλλει ότι τράπεζα στο Βέλγιο έκλεισε λογαριασμό του -«Έγινε χωρίς καμία προειδοποίηση» - iefimerida.gr

Λογαριασμό του ευρωπαϊκού κινήματος «DiEM25» που δημιούργησε ο Γιάνης Βαρουφάκης έκλεισε τράπεζα στο Βέλγιο.



Σύμφωνα με την καταγγελία του κινήματος DiEM25, η τράπεζα προχώρησε χωρίς ενημέρωση στο κλείσιμο του λογαριασμού, με συνέπεια να δημιουργούνται προβλήματα στην κάλυψη υποχρεώσεων, όπως η μισθοδοσία των εργαζομένων και η καταβολή ενοικίων.



Το κίνημα, παράλληλα, απευθύνει έκκληση για οικονομική ενίσχυση από τους υποστηρικτές του μέσω ταμείου έκτακτης ανάγκης.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση του DiEM25



«Η τράπεζά μας έκλεισε τον λογαριασμό μας ξαφνικά και χωρίς καμία προειδοποίηση. Η συστηματική προσπάθεια φίμωσης όσων αντιστέκονται στην αυταρχική στροφή της Ευρώπης έφτασε πλέον και στο DiEM25. Η δυνατότητά μας να καταβάλλουμε μισθούς, να καλύπτουμε το ενοίκιο των γραφείων μας και να διατηρούμε τη λειτουργία μας σε όλη την Ευρώπη βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο.

Δεν θα μείνουμε όμως με σταυρωμένα τα χέρια: κάντε μια δωρεά στο ταμείο έκτακτης ανάγκης, με το οποίο θα στηρίξουμε τον αγώνα μας μέχρι να ανακτήσουμε τα χρήματα από τον κλεισμένο λογαριασμό μας».

Η ανάρτηση του Γιάνη Βαρουφάκη