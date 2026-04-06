Διεκόπη για τις 27/4 η δίκη για τα Τέμπη -Το ελληνικό Δημόσιο θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας - iefimerida.gr

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης των δηλώσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας από συγγενείς θυμάτων και επιζώντες της τραγωδίας των Τεμπών συνεχίστηκε η τρίτη συνεδρίαση της πολύκροτης δίκης.

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσαν και 49 δικηγορικοί σύλλογοι, ο πανελλήνια ένωση προσωπικού έλξης.

Ως σημαντική εξέλιξη χαρακτήρισαν οι συνήγοροι και των δύο πλευρών τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας που ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει το ελληνικό Δημόσιο. Η δήλωση θα γίνει κατά την επόμενη συνεδρίαση στις 27 Απριλίου, όταν και θα συνεχιστεί η δίκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σημερινή ακροαματική διαδικασία κύλησε χωρίς εντάσεις και διαμαρτυρίες που δεν θύμιζε σε τίποτα τις δύο προηγούμενες θυελλώδεις συνεδριάσεις.

Η προσέλευση στο συνεδριακό κέντρο «Γαιόπολις» ήταν μειωμένη σε σχέση με τις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, καθώς η πρόεδρος του δικαστηρίου με νέα διάταξή της είχε καλέσει για τη σημερινή δικάσιμο μόνο τους συγγενείς, τους επιζώντες και τους δικηγόρους τους που δεν είχαν προλάβει να προβούν στις νομιμοποιήσεις των παραστάσεών τους κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. Μάλιστα επετράπη στους συγγενείς να καθίσουν λίγο πιο μπροστά σε θέσεις που προορίζονταν για δικηγόρους, καθώς υπήρχε διαθέσιμος χώρος.

Έτσι, σήμερα στο δικαστήριο δεν παρέστησαν η Μαρία Καρυστιανού, οι αδελφοί Πλακιά, ο Παύλος Ασλανίδης, ο Πάνος Ρούτσι κ.α.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συγγενείς θυμάτων που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

Όμως το «παρών» έδωσαν δεκάδες άλλοι συγγενείς, αλλά και τραυματίες που κατάφεραν να απεγκλωβιστούν από τα βαγόνια της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

Οι συγγενείς του Γεράσιμου Γεωργιάδη, που συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση ζήτησαν μέσω των δικηγόρων τους την τιμωρία των υπευθύνων.

«Θα ήθελε να είναι είναι εδώ και να μαρτυρήσει τι συνέβη. Ο Γεράσιμος είναι τρία χρόνια σε κώμα και δεν φαίνεται να έρχεται η Ανάσταση. Δεν είναι ούτε στον ουρανό ούτε στη γη. Έχουμε ένα έγκλημα διαρκείας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος Όθων Παπαδόπουλος.

Ο έτερος δικηγόρος της οικογένειας Γεωργιάδη πρόσθεσε: «Αυτοί οι γονείς είναι ήρωες, ούτε τρέχουν, ούτε κατηγορούν, θέλουν τιμωρία. Δεν ήξερε κολύμπι και τον πέταξαν στον ωκεανό τον σταθμάρχη. Εμείς θα αντικρούσουμε το κατηγορητήριο περί στιγμιαίου λάθους του σταθμάρχη, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Υπάρχει αλυσίδα ευθυνών».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εμφανώς συγκινημένη η μητέρα της στρατιωτικού Έλενας Δουρμίκα που επέβαινε στην επιβατική αμαξοστοιχία επιστρέφοντας από υπηρεσιακό ταξίδι στην Αθήνα έλαβε το λόγο και εμφανώς συγκινημένη είπε: «Εκλιπαρώ τη Δικαιοσύνη να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για το θάνατο του παιδιού μου».

Ο σύζυγος της Έλενας Δουρμίκα είπε, απευθυνόμενος στους δικαστές: «Τα παιδιά μου έχασαν τη μητέρα τους επειδή έπρεπε να πάει αυτοπροσώπως στην υπηρεσία της στην Αθήνα. Απαιτώ την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων στη δίκη».

Μεταξύ των συγγενών που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σήμερα ήταν η οικογένεια της φοιτήτριας Εριέττας Μόλχο. Πρόκειται για το 57ο κατά σειρά καταλόγου θύμα της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Δεν βρέθηκε DNA, το σώμα της εξαϋλώθηκε. Παράσταση δήλωσαν και οικογένειες Τιλκερίδη και Βλάχου και συγγενείς δύο θυμάτων από τη Ρουμανία και το Μπαγκλαντές.

Μόλις τρεις κατηγορούμενοι ήταν στο δικαστήριο -Τι ζήτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Μόνο τρεις κατηγορούμενοι προσήλθαν σήμερα στη δίκη και κάθισαν στο εδώλιο. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε το δικαστήριο να υποχρεώσει και τους 36 κατηγορούμενους να έχουν αυτοπρόσωπη παρουσία στο δικαστήριο, προκειμένου να τους υποβάλλονται ερωτήσεις. «Είναι μια δίκη που έχει τραυματίσει ολόκληρη της κοινωνία, είναι υποχρέωσή τους να είναι παρόντες. Από εμάς δεν είναι ούτε ηθικά ούτε ανθρώπινα ούτε ιστορικά ανεκτή η απουσία τους, δεν είναι ανεκτή και για την ουσιαστική αναζήτηση της αλήθειας», υπογράμμισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Παράλληλα, επανέφερε το αίτημα για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν έλειψαν και οι αναφορές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο δικαστήριο για τις νέες δηλώσεις Σεβαστίδη σε βάρος της. «Θα ήθελα να καταγραφεί ότι ως συνήγορος από την πρώτη στιγμή εμποδίστηκα στα καθήκοντα μου εμποδίστηκα και από αστυνομικούς από ορυμαγδό επιθέσεων από την ένωση δικαστών και εισαγγελέων και άλλους. Καθυβρίζουν και με συκοφαντούν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της ΕΝΔΕ και εκπρόσωποι κομμάτων», τόνισε και προανήγγειλε προσφυγή σε διεθνή όργανα.

