Διαθήκες-εξπρές: Από το τρίμηνο… σε μόλις μία ημέρα -Το νέο σύστημα που επιταχύνει τις δημοσιεύσεις - iefimerida.gr

Σημαντική μείωση καταγράφεται στους χρόνους δημοσίευσης διαθηκών, καθώς η διαδικασία που μέχρι πρότινος απαιτούσε ακόμη και τρεις μήνες, πλέον ολοκληρώνεται αυθημερόν ή, το αργότερο, την επόμενη ημέρα από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το «Γενικό Μητρώο Διαθηκών» τέθηκε σε λειτουργία την 1η Νοεμβρίου 2025 από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα για την ταχεία καταχώρηση και δημοσίευση διαθηκών, επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία.

Από 01.11.2025 έως 14.04.2026, καταχωρήθηκαν στο Μητρώο 30.011 αδημοσίευτες διαθήκες, με 8.426 να έχουν ζητηθεί για δημοσίευση. Η δημοσίευση ολοκληρώνεται άμεσα.

Η ψηφιοποίηση μείωσε τον χρόνο έκδοσης πιστοποιητικών από τρεις μήνες σε λίγες ημέρες.

Η επιτάχυνση αυτή αποδίδεται στη λειτουργία του «Γενικού Μητρώου Διαθηκών», που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2025 από το υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, εισάγοντας για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης και δημοσίευσης διαθηκών.

Σύμφωνα με το ν. 5221/2025 (ΦΕΚ Α’ 133/28.7.2025), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από 1.11.2025 η δημοσίευση όλων των τύπων διαθηκών -ιδιόγραφων, μυστικών και δημόσιων- πραγματοποιείται πλέον μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «diathikes.gr», την οποία διαχειρίζεται ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών -Πειραιώς- Αιγαίου και Δωδεκανήσου, εποπτευόμενος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Δημοσίευση διαθήκης: Το νέο σύστημα αφορά υποθέσεις θανάτων μετά την 1η Νοεμβρίου του 2025

Το νέο σύστημα εφαρμόζεται σε υποθέσεις που αφορούν θανάτους οι οποίοι επήλθαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2025. Παράλληλα, με το άρθρο 114 του ν. 5264/2025 (ΦΕΚ Α’ 239/19-12-2025) επεκτάθηκε η δυνατότητα δημοσίευσης διαθηκών από συμβολαιογράφο και σε περιπτώσεις όπου ο διαθέτης είχε αποβιώσει πριν από την ημερομηνία αυτή.

Η ρύθμιση καλύπτει και διαθήκες για τις οποίες έχει ήδη κατατεθεί αίτηση δημοσίευσης, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση έχει αποσυρθεί από το Πρωτοδικείο με ευθύνη του αιτούντος και κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της γραμματείας του δικαστηρίου.

Ειδικότερα, από την 01.11.2025 έως την 14.04.2026 έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Διαθηκών 30.011 αδημοσίευτες διαθήκες, εκ των οποίων ζητήθηκε η δημοσίευση 8.426.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 3.683 δημόσιες, 1.440 ιδιόγραφες, 3.085 ιδιόγραφες από τρίτο, 154 ιδιόγραφες από τρίτο (δημοσιευμένες από Ελληνικό Δικαστήριο) και 64 μυστικές.

Επισημαίνεται ότι η δημοσίευση της διαθήκης γίνεται άμεσα, αυθημερόν ή εντός της επόμενης ημέρας, από την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου του διαθέτη στο συμβολαιογράφο.

Περαιτέρω, από 01.11.2025 μέχρι 14.04.2026 έχουν υποβληθεί συνολικά 47.450 αιτήσεις. Από αυτές, 44.128 αφορούν την έκδοση πιστοποιητικού δημοσίευσης διαθήκης ή μη, 2.192 την έκδοση πρακτικού δημοσίευσης, 103 την πράξη κήρυξης κυρίας ιδιογράφου διαθήκης και 1.027 αναζητήσεις διαθηκών.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που τηρεί ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, από την 1η Νοεμβρίου έως σήμερα έχουν ήδη διεκπεραιωθεί 34.617 αιτήσεις, με μέσο χρόνο αναμονής απάντησης επί των αιτημάτων των πολιτών -συμπεριλαμβανομένου του τυχόν πρόσθετου χρόνου για συμπλήρωση ελλείψεων- τις 10 ημερολογιακές ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από τη λειτουργία της πλατφόρμας, για την έκδοση του πιστοποιητικού δημοσίευσης ή μη διαθήκης στο Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο τηρεί το αρχείο των δημοσιευμένων διαθηκών όλης της χώρας, απαιτούνταν έως και τρεις μήνες, γεγονός που αναδεικνύει τη σημαντική επιτάχυνση που έχει επιφέρει η ψηφιοποίηση της διαδικασίας.