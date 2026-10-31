Σε διαθεσιμότητα με εντολή Δένδια το στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού που έκαψε το σπίτι και αυτοκίνητα πρώην συντρόφων του - iefimerida.gr

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ζήτησε από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος συνελήφθη στη Λευκάδα.

Ο αρχικελευστής συνελήφθη στη Λευκάδα λίγες ώρες μετά τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις κατά πρώην συντρόφων του, δύο στη Γλυφάδα και μία στο Νέο Ηράκλειο, πριν φύγει για το νησί, όπου και συνελήφθη.

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Η υπόθεση προκαλεί σοκ, με τον 46χρονο μέσα σε δύο ώρες να κάνει τρεις διαδοχικές εμπρηστικές επιθέσεις σε τρεις πρώην συντρόφους του, καταστρέφοντας το σπίτι της μίας και τα αυτοκίνητα των άλλων δύο.

Το διαμέρισμα της πρώην συντρόφου του στη Γλυφάδα έγινε στάχτη και κάηκε ολοσχερώς, όπως στάχτη έγινε και το αυτοκίνητο άλλης, επίσης πρώην του, στη Γλυφάδα, το οποίο έκαψε στη συνέχεια.

Ακολούθως μετέβη στο Νέο Ηράκλειο, όπου πυρπόλησε το αυτοκίνητο άλλης πρώην συντρόφου του που ήταν παρκαρισμένο στην πυλωτή πολυκατοικίας. Από τον εμπρησμό αυτό προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές στην πολυκατοικία, ενώ η φωτιά στην πυλωτή επεκτάθηκε και σε άλλο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το στέλεχος του ΠΝ συνελήφθη εν τέλει στη Λευκάδα.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο διαμέρισμα επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

Οι εικόνες από τις συνέπειες του τριπλού εμπρησμού του 46χρονου τη νύχτα

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ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

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Φωτογραφίες: Intimenews﻿