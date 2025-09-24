Εντοπισμός και διάσωση 63 μεταναστών νοτία της Γαύδου - iefimerida.gr

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 63 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε από σκάφος της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΝΑΠΝ. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ