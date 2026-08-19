 Διάσωση 46 μεταναστών νότια της Γαύδου - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 46 μεταναστών νότια της Γαύδου

Σκάφος της Frontex και του Λιμενικού Σώματος της Ελλάδας σε περιπολία
Σκάφος της Frontex και του Λιμενικού Σώματος της Ελλάδας σε περιπολία / AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών, που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γαύδου, προχώρησαν οι Λιμενικές Αρχές.

H διάσωση έγινε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος.

Οι 46 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ μετανάστες διάσωση γαύδος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ