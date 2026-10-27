Διάσωση 43 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων από φορτηγό πλοίο - iefimerida.gr

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 43 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη, προχώρησε παραπλέον φορτηγό πλοίο.

Το πλοίοπ πλέει με σημαία Σιέρα Λεόνε.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι διασωθέντες περισυνελέγησαν από το φορτηγό πλοίο και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ