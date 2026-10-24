Παραμένει διασωληνωμένος ο αντιδήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Βοϊδονικόλας -Νοσηλεύεται σε σοβαρή, αλλά σταθερή κατάσταση - iefimerida.gr

Θετικά είναι τα μηνύματα για την κατάσταση του αντιδημάρχου Πειραιά, Γιάννη Βοϊδονικόλα, που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Τζάνειου, έπειτα από τον αυτοτραυματισμό του με όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή, αλλά ευτυχώς σταθερή, με το πρώτο κρίσιμο 24ωρο να εξελίσσεται απολύτως ομαλά, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Φέρεται να πάτησε κατά λάθος την σκανδάλη από το όπλο και να αυτοτραυματίστηκε

Υπενθυμίζεται ότι ο 55χρονος φέρεται να πάτησε κατά λάθος την σκανδάλη από το όπλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος παραμένουν αδιευκρίνιστες.