Ασπρόπυργος: Εκτροπή κυκλοφορίας λόγω διαρροής προπανίου από βυτιοφόρο -Στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής - iefimerida.gr

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στον Ασπρόπυργο, λόγω διαρροής προπανίου από βυτιοφόρο όχημα εντός χώρου στάθμευσης φορτηγών, με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, διενεργείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, από το ύψος της οδού Μεγαρίδος, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

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Εκτροπή κυκλοφορίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της Δοϊράνης

Επιπλέον κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, από το ύψος της οδού Δοϊράνης και από το ύψος της οδού Μεγαρίδος, αλλά και στην οδό Ιωάννη Μυλωνά, από το ύψος της Έλλης Λαμπέτη, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία επί της οδού Αχαρνών, από το ύψος της οδού Μακεδονομάχων.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Η κυκλοφοριακή ρύθμιση εφαρμόζεται λόγω διαρροής προπανίου από βυτιοφόρο όχημα.

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Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έχουν μεταβεί 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ στο σημείο σπεύδει και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ

Αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενεργούν προληπτικά με ρίψη νερού, για την ψύξη του σημείου της διαρροής.

Για το περιστατικό έχουν κινητοποιηθεί οι αρμόδιοι φορείς.