 Διάρρηξη με λεία περίπου 60.000 ευρώ σε κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο - Έκαψαν το αυτοκίνητο - iefimerida.gr
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Διάρρηξη με λεία περίπου 60.000 ευρώ σε κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο - Έκαψαν το αυτοκίνητο

Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο
Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο
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Στόχος διάρρηξης έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης κεντρικό κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο, όταν τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο κατάστημα και αφαίρεσαν κοσμήματα και αντικείμενα αξίας, πριν εξαφανιστούν.

Η διάρρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 04:00 τα ξημερώματα, όταν σύμφωνα με το nafpaktianews,gr. οι δράστες έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να ήταν κλεμμένο.

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Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ειδικό κόφτη, έκοψαν το μεταλλικό ρολό ασφαλείας της βιτρίνας και μπήκαν στο εσωτερικό του καταστήματος.

Οι τρεις κουκουλοφόροι άρπαξαν κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας που βρίσκονταν εκτός των κλειδωμένων προθηκών και διέφυγαν με το όχημα.

Έκαψαν το όχημα οι δράστες

Η αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται ότι ενδέχεται να ανέρχεται σε περίπου 60.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο το ποσό να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Μετά τη διάρρηξη, οι δράστες φέρονται να πυρπόλησαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν, επιχειρώντας να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

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Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, κάνοντας έρευνες για συλλογή στοιχείων που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό των τριών δραστών.

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