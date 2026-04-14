Λάρισα: Διαρρήκτης ξέχασε το τσαντάκι του σε βεράντα σπιτιού και συνελήφθη - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 31χρονου διαρρήκτη ο οποίος ξέχασε το τσαντάκι του στη βεράντα σπιτιού που προσπάθησε να παραβιάσει, προχώρησαν οι αρχές στη Λάρισα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στις 10 Απριλίου ο δράστης προσπάθησε να παραβιάσει μπαλκονόπορτα σπιτιού στη Λάρισα.

Για άγνωστη αιτία δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πράξη του, προκαλώντας μόνο φθορές σε καρέκλες, γλάστρες και άλλα αντικείμενα που βρίσκονταν στο μπαλκόνι.

Ξέχασε το τσαντάκι του

Ωστόσο όταν οι αρχές μετέβησαν στο σπίτι, εντόπισαν το τσαντάκι του 31χρονου, μέσα στο οποίο βρέθηκαν ένας αναδιπλούμενος σουγιάς και τρία ναρκωτικά δισκία.

Σε βάρος του 31χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων.