Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που διαρρήκτες φεύγουν από σπίτι με δύο χρηματοκιβώτια -Η έρευνα της Ασφάλειας Αλίμου - iefimerida.gr

Είναι η στιγμή που οι δύο διαρρήκτες βγαίνουν από το διαμέρισμα που λίγη ώρα νωρίτερα είχαν διαρρήξει.

Τα στελέχη της Ασφάλειας Αλίμου κατάφεραν μετά την επ' αυτοφώρω σύλληψή τους από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ﻿ να ταυτοποιήσουν ακόμα μία «χρυσή» διάρρηξη στην περιοχή της Γλυφάδας.

Στο αποκλειστικό βίντεο του Iefimerida.gr, έχουν καταγραφεί να βγαίνουν από το διαμέρισμα του Αλίμου, κρατώντας δύο χρηματοκιβώτια, διαστάσεων 20χ50.

Ο ένας στην πλάτη του έχει και ένα σακίδιο που είχε τοποθετήσει κλοπιμαία. Πρόκειται για κοσμήματα, ενώ στην κατοχή του είχε και δύο κατσαβίδια, ένα καλέμι και ένα μεταλλικό εργαλείο, το οποίο προσομοίαζε με στιλό και χρησιμοποιείται για θραύση γυαλιών.



Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος έβλεπε σε live μετάδοση τη διάρρηξη μέσα στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να καλέσει την αστυνομία.



Είναι χαρακτηριστικό πως οι έμπειροι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, από την μπλούζα που φορούσε ο ένας από τους δύο διαρρήκτες, μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν ακόμα μία υπόθεση διάρρηξης, στην περιοχή της Γλυφάδας, για την οποία είχε γράψει το πρωί το Iefimerida.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η στιγμή που στο σημείο φτάνουν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, με τους διαρρήκτες να προσπαθούν να διαφύγουν.

Οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 43 και 30 ετών, φέρονται να δήλωσαν ότι έχουν καταγωγή από την Κούβα και το Περού, αντίστοιχα, ενώ το πρωί της Τετάρτης οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο ένας πήρε τον δρόμο για τις φυλακές Τρικάλων και ο άλλος για τις φυλακές Κορυδαλλού.