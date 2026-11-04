«Βάλτε τα λεφτά να τελειώνουμε, μην το κουράζουμε άλλο»: Ο διάλογος Φιρινίδη με δωρητή, ηχητικό ντοκουμέντο - iefimerida.gr

Αποκαλυπτικός είναι ο διάλογος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» με δωρητή.



Σε ηχητικό ντοκουμέντο, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή «Live News» του Mega, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης συνομιλεί με δωρητή και του ζητά επιτακτικά να προχωρήσει σε κατάθεση.



Η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε όταν ένα ζευγάρι αποφάσισε να διοργανώσει εκδήλωση με φιλανθρωπικό σκοπό, προκειμένου να ενισχυθεί ένα άρρωστο παιδί μέσω της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Ωστόσο, η εμπλοκή πολιτιστικών συλλόγων στη διοργάνωση φαίνεται πως προκάλεσε καθυστέρηση περίπου 15 ημερών στην καταβολή των χρημάτων. Μια εξέλιξη που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του ιδιοκτήτη της ΜΚΟ, ο οποίος φέρεται να ζητούσε με επιτακτικό και έντονο ύφος την άμεση κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό.



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«Με έχετε κουράσει λίγο με αυτή την υπόθεση. Μπούρου, μπούρου, μπούρου. Βάλτε τα λεφτά να τελειώνουμε, γιατί έχετε κουράσει. Ειλικρινά σου το λέω. Βάλτε τα λεφτά, αφήστε τις δικαιολογίες. Με 1.000 ευρώ δεν θα σωθείτε. Δεν έχεις να μου πεις κάτι κι έχω πάρα πολλές δουλειές. Είμαι στο γραφείο, δεν μπορώ να μιλάω όλη μέρα γι’ αυτό. Δηλαδή, το έχουμε κουράσει το θέμα», ακούγεται να λέει ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης.



Ο διάλογος του Φιρινίδη με δωρητή



Φιρινίδης : Τσάμπα λέμε, λέμε, λέμε τα ίδια πράγματα τόσες μέρες. Βάλε τα λεφτά να τελειώνουμε. Μην το κουράζουμε άλλο.

: Τσάμπα λέμε, λέμε, λέμε τα ίδια πράγματα τόσες μέρες. Βάλε τα λεφτά να τελειώνουμε. Μην το κουράζουμε άλλο. Δωρητής : Βρε συ, θα τα πάρει, απλά θέλει μια διαδικασία. Αν την έκανα εγώ σαν [όνομα], την άλλη μέρα στο ΙBAN θα φεύγανε κατευθείαν. Αυτοί στους συλλόγους εδώ έχουν άλλη διαδικασία, δεν την ξέρω. Δεν έχω εμπλακεί ποτέ με συλλόγους χορευτικούς.

: Βρε συ, θα τα πάρει, απλά θέλει μια διαδικασία. Αν την έκανα εγώ σαν [όνομα], την άλλη μέρα στο ΙBAN θα φεύγανε κατευθείαν. Αυτοί στους συλλόγους εδώ έχουν άλλη διαδικασία, δεν την ξέρω. Δεν έχω εμπλακεί ποτέ με συλλόγους χορευτικούς. Φιρινίδης: Τότε να μη λένε λόγια, ρε συ. Κάθεται και λέει στη μαμά (άρρωστου παιδιού) «Ο Κώστας είναι το πρόβλημα κι έπρεπε να το κάνουμε εμείς οι δύο». Δεν θα αφήσω τίποτα στην τύχη, επειδή είμαι πάρα πολύ εγωιστής όταν μου πατάνε τον κάλο. Δεν θα το επιτρέψω εγώ να είμαι και κερατάς και δαρμένος.

Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη, ενώ προφυλακιστέα μετά την απολογία της κρίθηκε η σύντροφός του, Βασιλική Μανησιώτη. Στην κατάθεσή της επέρριψε την ευθύνη στον Φιρινίδη για τα ποσά που φέρονται να υπεξαιρέθηκαν, ενώ τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο εθισμένο στον τζόγο.

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Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί από το Σάββατο κακουργηματική δίωξη για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης από κοινού και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, της υπεξαίρεσης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από δράστες που ενεργούν κατ' επάγγελμα, από κοινού και κατά μόνας, της δωροδοκίας και δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και της συμμορίας.