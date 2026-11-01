«Είναι θέμα χρόνου να τον τσιμπήσουν», «Να μη λες ότι έχω σωματείο»: Νέοι διάλογοι του προέδρου της ΜΚΟ που έκλεβε δωρεές - iefimerida.gr

Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με «όχημα» ΜΚΟ που υπεξαιρούσε χρήματα δωρεών για παιδιά με βαριές ασθένειες έρχονται στο φως.

Όπως φαίνεται από διαλόγους που δημοσιεύει το iefimerida.gr, ο πρόεδρος της ΜΚΟ είχε δεχθεί προειδοποιήσεις ότι «μπορεί να τον τσιμπήσουν» με αφορμή τον χλιδάτο τρόπο ζωής που διήγε ο ίδιος μαζί με τη σύντροφό του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος του προέδρου της ΜΚΟ με κάποιον προφανώς κοντινό του άνθρωπο, ο οποίος τον ενημερώνει ότι κάποιος λέει πως «είναι θέμα χρόνου να τον τσιμπήσουν».

Ο διάλογος

Συνομιλητής: Και μου λέει, ρε συ μου λέει, ο ... (σ.σ.: λέει το όνομα ενός άλλου ατόμου) τι έχει, τι έχει με τον ... (σ.σ.: λέει το όνομα του προέδρου της ΜΚΟ); Λέω τι εννοείς, ρε; Μου λέει, τότε εκεί λέει, στην Καθαρά Δευτέρα, να δεις πόσο μουνί είναι ο ... (όνομα). Την Καθαρά Δευτέρα που ήτανε, ήταν η ... και ήταν ο αδερφός της ξέρω 'γω, που εγώ το είχα ξεχάσει. Και λέει ξέρω ‘γω, α, τον ... ξέρω ‘γω, τον αγαπάω πολύ. Έλεγε τον ... ξέρω ‘γω κι αυτά. Και τι λέει ρε μαλάκα ο ...;

Πρόεδρος ΜΚΟ: Τι λέει;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνομιλητής: Ε, λέει, ε θέμα χρόνου είναι λέει να τον τσιμπήσουνε κι αυτόν. Όπως στο λέω. Και λέω είπε έτσι ο ...; Και λέει ναι, έτσι είπε λέει. Λέει τι κάνει λέει ο ...; Κάνει λέει κάτι παράνομο λέει και το λέει έτσι; Λέω όχι ρε, τι παράνομο, λέω. Έχει ένα σωματείο ξέρω ‘γω κι αυτά. Αλλά απλά λέω είναι ζηλιάρης λέω ο ...

Πρόεδρος: Καλά, εννοείται πως το, πως την πιστεύω.

Σ: Όχι, δε λέει ψέματα ρε μαλάκα. Με είπε ακριβώς αυτή τη φράση. Λέει, είναι θέμα χρόνου, λέει, θα τον τσιμπήσουν κι αυτόν.

Π: Ωωωω.

Σ: Ο ... μαλάκα, το μ@@@νόπ@νο.

Π: Τι βλάκας είναι αυτός;

Σ: Ναι, ναι. Και λέει η Σάσα λέει, τι κάνει λέει; Κάνει τίποτα ο ... ξέρω ‘γω κι αυτά; Λέω όχι ρε, τι να ‘χει κάνει λέω. Έχει ένα σωματείο λέω με τη γυναίκα του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Π: Πωωω.

Σ: Και πάτα λέω να δεις. Δεν ήξερε καν το σωματείο η ... βασικά.

Π: Πωωω.

Σ: Και μετά μου λέει ο ... τι κάνει λέει; Δηλαδή κάνει κάτι, ξέρω ΄γω, και το εννοεί αυτό; Λέω όχι ρε. Τι να κάνει λέω, ρε.

Π: Εσύ μη λες για το σω..., μη λες για το σωματείο. Πες, έχει αυτοκίνητα, έχει αυτά, έχει το ένα, έχει το άλλο.

Σ: Ε, σωματείο είπα ρε μαλάκα. Δεν είπα ότι.

Π: Ναι, μη λες. Μην το εστιάζεις μόνο εκεί. Να λες ξέρω ‘γω, έχει επιχειρήσεις.

Σ: Ε, είπα ρε, είπα. Έχει και μαγαζί λέω στην Καλαμαριά, έχει, έχει λέω. Ασχολείται με διάφορα.

Π: Καλά, στ’ αρχ... μου.

Επίδειξη πλούτου

Ο πρόεδρος της ΜΚΟ δεν μπορούσε να αντισταθεί στο να κάνει επίδειξη πλούτου, όπως φαίνεται και στον παρακάτω διάλογο με υπάλληλο νυχτερινού κέντρου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνομιλητής: Τι θες να βάλουμε με κατανάλωση; Ένα χιλιάρικο; Να βάλω ένα χιλιάρικο ποτό;

Πρόεδρος ΜΚΟ: Ναι.

Συνομιλητής: Να το κάνω ένα χιλιάρικο το ποτό;

Π: Ναι, ναι, ναι, ναι.

Σ: Και τα λουλούδια ό,τι μου πεις εσύ.

Π: Ωραία και 500 σε σένα;

Σ: Εντάξει, ό,τι γουστάρεις.