«Όλοι συμμορία είναι -Παίρνει τα 5.000, δεν ξέρω πώς τα μοίρασαν»: Αποκαλυπτικοί οι διάλογοι του κυκλώματος της Πολεοδομίας Κατερίνης για τις μίζες - iefimerida.gr

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται διάλογοι του κυκλώματος της Πολεοδομίας Κατερίνης που φέρεται να είχε μετατραπεί σε μηχανισμό εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων.
Μέσα στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κατερίνης φέρεται να είχε στηθεί οργανωμένο σύστημα παράνομων συναλλαγών με τη συμμετοχή τεσσάρων υπαλλήλων της Υπηρεσίας και επτά ιδιωτών μηχανικών και επαγγελματιών του κατασκευαστικού κλάδου.
Διάλογοι που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν τον τρόπο της δράσης τους. Ενδεικτικός είναι ο διάλογος μεταξύ ιδιωτών μηχανικών, ο οποίος αφορά την έκδοση οικοδομικής άδειας αποπεράτωσης αυθαίρετου κτίσματος, που είχε κατασκευαστεί μετά το 2011, κατά παράβαση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Για την έκδοση της άδειας φέρεται να καταβλήθηκε το ποσό των 5.000 ευρώ στον Διευθυντή Κ. και την υπάλληλο του Τμήματος Β., ως αντάλλαγμα για την προώθηση της διαδικασίας.
Ο διάλογος μεταξύ δύο μηχανικών
Ιδιώτης μηχανικός αναφέρει ότι στην Πολεοδομία λειτουργεί οργανωμένο κύκλωμα διαφθοράς, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά «όλοι συμμορία είναι».
- Μηχανικός 1: Ποιος τις δίνει αυτές η Μ.;
- Μηχανικός 2: Η Μ. με το Σ. το κάναν να πούμε στους, στους Πόρους ή στο, στο…
- Μηχανικός 1: Ε, όλοι συμμορία είναι.
- Μηχανικός 2: Στον Πλαταμώνα.
- Μηχανικός 1: Έχεις και μια άδεια που είχε..
- Μηχανικός 2: Στον Πλαταμώνα το κάναν.
- Μηχανικός 1: ..απο έναν πελάτη μου ο (μηχανικός). Εγώ δεν θα την έβγαζα φυσικά γιατί ήταν από αυτές που δεν γίνονται αποπεράτωση αυθαιρέτου……{…} αλλά από αυθαίρετο που δεν ήταν πριν το έντεκα. Τέλος πάντων ανέλαβε αυτός μια χαρά. Τον μετέφερα και τη δήλωση αυθαιρέτου να προσθέσει τον έξτρα όροφο…..Και το χρεώνουν αυτοί, ενώ ήταν συνεννοημένοι, το χρεώνουν στη Μ. αντί να το πάρει η Μ.. Και το βγάζει, και πάει η Μ. και το βλέπει με τη Μ.. Και της λέει η Μ. «Ε, όχι δεν μπορεί να δοθεί αυτή η άδεια», η άδεια, να μη χάσει τα λεφτά που θα έπαιρνε….{…} Και βγάζει παρατήρηση η Μ. ότι δεν γίνεται γιατί δεν έχει φέρον οργανισμό. Τη λέω μετά εσένα τι σε νοιάζει και θα βρεις κάνα μπελά. .{…} Λέει «Αυτοί μου είπαν, ο Σ. και η Μ. ότι πρέπει να έχει. Τι μου τα χρεώνουνε;» παραιτείται από την άδεια ο μηχανικός και την ξαναπρωτοκολλεί και τη χρεώνουν στη Μ...{…} παίρνει τα 5.000 η Μ. δεν ξέρω πώς τα μοίρασαν μεταξύ τους.
Σε άλλη περίπτωση, ο διευθυντής φέρεται να αποδέχθηκε την καταβολή χρηματικού ποσού ύψους 7.000 ευρώ από τον ιδιώτη μηχανικό, ως αντάλλαγμα για την προώθηση διαδικασίας τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, κατά παράβαση της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας και των υπηρεσιακών του καθηκόντων.
- Μηχανικός: Σ.;
- Διευθυντής: Εεε.
- Μηχανικός: Μία περίπτωση η οποία, εεε πάνω από τα εκατό χιλιάρικα.
- Διευθυντής: Τι περίπτωση είναι (ακατάληπτο).
- Μηχανικός: Εδώ θέλουμε (ακατάληπτο) κι έχουμε (ακατάληπτο) μικρή κλίμακα, δέκα τετραγωνικά. Μπορεί και να μην είναι κι έχει κάνει διακόσια πενήντα. Σ’ ένα οικόπεδο το οποίο είναι σκάρτα, σκάρτο, είναι σκάρτο δύο στρέμματα. Σκάρτο. {..}
- Διευθυντής: Τι μικρή κλίμακα λες; (Ακατάληπτο).
- Μηχανικός: (Ακατάληπτο).
- Διευθυντής: Ναι.
- Μηχανικός: Μικρή κλίμακα θα πληρώσει ό,τι χρειαστεί να το κάνει, (ακατάληπτο) χρειαστεί; Δύο εφτακόσια κι έχει κάνει διακόσια πενήντα το ένα άριστο, πάρα πολύ ωραίο κτήριο, πάρα πολύ ωραίο, ισόγειο.
- Διευθυντής: Καλά δεν είναι μικρή κλίμακα τώρα αυτό.
- Μηχανικός: Όχι ρε (ακατάληπτο) μέσ’ στην παρανομία είναι, πώς μπορεί να το καλύψει το οικόπεδο όλο. (Ακατάληπτο). Θα τον πω. (Ακατάληπτο). Εφτά εσύ, εφτά εγώ. (Ακατάληπτο).
- Διευθυντής: Τι να σου πω; Πως;
- Μηχανικός: Σκέψου, εεε σκέψου και θα σκεφτώ κι εγώ και θα (ακατάληπτο). Σκέψου. {…}
- Μηχανικός: Κανόνισε να, θα σκεφτώ κι εγώ, κάνε (ακατάληπτο). {…}
- Μηχανικός: Ναι. Δεν θυμάσαι που είχαμε κάνει το άλλο, γι' αυτό το θυμήθηκα. {…}
- Διευθυντής: Καλά.
- Μηχανικός: Δες το αύριο θα περάσω.