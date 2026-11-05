«Να πεθάνουν αθώοι, αθώους θέλω. Όχι αυτοί» -Ολη η δικογραφία για τα χτυπήματα του Λεκοτσάι, σοκ οι διάλογοι -Βίντεο ντοκουμέντα με τους εμπρησμούς - iefimerida.gr

«Μέχρι χθες έστελνα μήνυμα, τώρα θα τους σκοτώσω και για Αχαρνών 70 και Ιουλιανού και για την Πλατεία Αμερικής».

Αυτά φέρεται να είπε, μεταξύ άλλων, στην απολογία του στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ ο Αλβανός βαρυποινίτης Κλοντιάν Λεκοτσάι, το όνομα του οποίου πρωταγωνιστεί σε ακόμη μία δικογραφία του ελληνικού FBI για εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκβιάσεις και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

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Πρόκειται για τον κρατούμενο που έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό μύθο γύρω από το όνομά του και φέρεται να βρίσκεται στην κορυφή της λεγόμενης «μαφίας των φυλακών».

Εντολές για επιθέσεις και νέα χτυπήματα

Στη νέα δικογραφία αποτυπώνεται ένα πλέγμα επικοινωνιών μεταξύ κρατουμένων και συνεργών εκτός φυλακών, με τον Λεκοτσάι να φέρεται να δίνει εντολές για επιθέσεις, να απαιτεί χρήματα από επιχειρηματίες και να προαναγγέλλει νέα χτυπήματα.

Οι χειροβομβίδες στην Αθήνα

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εκρήξεις χειροβομβίδων σε καφετέρια στην Αχαρνών, στην πλατεία Αμερικής καθώς και στην πλατεία Αγίου Νικολάου, αλλά και οι απειλές για νέες επιθέσεις με στόχο την κυριαρχία σε συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας.

Τα βίντεο ντοκουμέντα

Μεταξύ άλλων αξιολογήθηκαν και βίντεο που ήρθαν στα χέρια των αρχών από κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων που χτύπησε η οργάνωση όσο και διπλανών μαγαζιών.

Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο από το χτύπημα στο καφέ της Αχαρνών:

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Οι εντολές μέσα από τις φυλακές, τα πρόσωπα που τις εκτελούσαν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο Λεκοτσάι, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Τρικάλων, φέρεται να είχε ως βασικούς αποδέκτες των εντολών του δύο κρατούμενους στις φυλακές Μαλανδρίνου: έναν Αιγύπτιο με το προσωνύμιο «Ασφούρ» και έναν ακόμη κρατούμενο, γνωστό ως «Σοκολάτας» ή «Τσόκο».

Οι δύο φέρονται να λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι, μεταφέροντας τις εντολές του Λεκοτσάι στους συνεργούς τους εκτός φυλακών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 19χρονος στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, ενώ συνελήφθησαν γνωστός ως «Μπίτζο» ή «07», ο οποίος φέρεται να ήταν το πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του Λεκοτσάι και να είχε συχνή επικοινωνία μαζί του, αλλά και με τον «Ασφούρ», 17χρονος, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «κύριο επιχειρησιακό εκτελεστικό στέλεχος», 19χρονος με το προσωνύμιο «ΕΝΟ», ένας 18χρονος και ένας 20χρονος.

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Οι εκρήξεις στις καφετέριες και οι κινήσεις των δραστών

Το χρονικό των επιθέσεων ξεκινά, σύμφωνα με τη δικογραφία, στις 26 Αυγούστου 2026, όταν καφέ στην πλατεία Αγίου Νικολάου γίνεται στόχος επίθεσης με δύο βόμβες μολότοφ. Ως φυσικοί αυτουργοί φέρονται ο 19χρονος «Μπίτζο» ή «07» και ο ανήλικος.

Τα ξημερώματα της 8ης Σεπτεμβρίου 2026 ακολουθούν δύο επιθέσεις με χειροβομβίδες.

Στις 04:22, στόχος γίνεται η καφετέρια στην Αχαρνών 70, ιδιοκτησίας ενός Σύριου, με πραγματικό ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τη δικογραφία, άλλον Σύριο.

Ως φυσικοί αυτουργοί φέρονται ο 19χρονος «Μπίτζο» ή «07» και ο 19χρονος «ΕΝΟ», οι οποίοι φέρονται να έφτασαν στο σημείο με τη μηχανή του δεύτερου.

Η χειροβομβίδα στο φρεάτιο

Οι δύο άνδρες φέρονται να έσπασαν μεταλλικό καπάκι φρεατίου και να έριξαν στο εσωτερικό του τη χειροβομβίδα.

Ο «Μπίτζο», σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να άλλαξε ρούχα κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ενώ αρχικά φορούσε μαύρο σορτσάκι και κοντομάνικη μπλούζα, στη συνέχεια έβαλε μαύρη ζακέτα με κουκούλα, μαύρα γάντια και ιατρική μάσκα.

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Μισή ώρα αργότερα, στις 04:54, ακολουθεί δεύτερη έκρηξη χειροβομβίδας σε άλλο καφέ στην πλατεία Αμερικής, ιδιοκτησίας του Σύριου με τα αρχικά Z. M.

Ως φυσικοί αυτουργοί φέρονται ο 17χρονος και ο 18χρονος, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποίησαν ένα Skoda Octavia.

Κρατήρας σπό τη χειροβομβίδα

Ένας από τους δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του με ιατρική μάσκα και φορώντας γάντια, έδειξε τη χειροβομβίδα σε συνιδιοκτήτη του καταστήματος και τον απείλησε, ζητώντας του να απομακρυνθεί. Στη συνέχεια, πέρασε στο εσωτερικό του καταστήματος τη χειροβομβίδα.

Από την έκρηξη δημιουργήθηκε κρατήρας βάθους 6 εκατοστών και μήκους 19 εκατοστών.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν συναντηθεί πριν από τις δύο επιθέσεις στην πλατεία Αγίου Παύλου.

Η δεύτερη επίθεση στην Αχαρνών και η χειροβομβίδα που δεν εξερράγη

Στις 5 Οκτωβρίου 2026, η καφετερία στην Αχαρνών, γίνεται ξανά στόχος επίθεσης με χειροβομβίδα, η οποία καταλήγει στο πεζοδρόμιο χωρίς να εκραγεί, λόγω αστοχίας στον πυροδοτικό μηχανισμό.

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Ως φυσικοί αυτουργοί φέρονται ο 19χρονος «Μπίτζο» ή «07» και ο 20χρονος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο άνδρες είχαν προηγουμένως πραγματοποιήσει κατόπτευση με λευκό νοικιασμένο αυτοκίνητο, το οποίο είχε εκμισθωθεί από άτομο για το οποίο δεν προέκυψε περαιτέρω εμπλοκή, για το διάστημα από 13 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου.

Ο «07» φέρεται να πραγματοποίησε νέα κατόπτευση χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο νοίκιασε μέσω εφαρμογής από πάρκο κοντά στην καφετέρια, για χρονικό διάστημα έξι λεπτών.

Αυτή τη φορά, το κατάστημα δεν ήταν κλειστό. Στο εσωτερικό βρίσκονταν τουλάχιστον οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αφανής, Σύριος, ιδιοκτήτης.

Η χειροβομβίδα φέρεται να εκτοξεύθηκε από την απέναντι πλευρά της Αχαρνών, την ώρα που περνούσαν δύο μηχανές, και να κατέληξε στο πεζοδρόμιο μπροστά από το κατάστημα.

«Το ποσό των 5.000 ευρώ είχε μετατραπεί σε 300.000 ευρώ»

Μετά την πρώτη επίθεση στην καφετέρια της Αχαρνών, ο «Ασφούρ» φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη, ενημερώνοντάς τον ότι έπρεπε να δώσει χρήματα στον Λεκοτσάι, διαφορετικά θα αντιμετώπιζε μεγαλύτερα προβλήματα.

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Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο «Ασφούρ» αποκάλυψε στον ιδιοκτήτη ότι πίσω από την επίθεση βρισκόταν ο Λεκοτσάι.

Στις 11 Σεπτεμβρίου, σε συνομιλία του με τον Λεκοτσάι, ο «Ασφούρ» φέρεται να τον ενημέρωσε ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της καφετέριας ήθελε να επικοινωνήσει μαζί του, προκειμένου να βρεθεί λύση μετά την επίθεση με χειροβομβίδα.

Ο «Ασφούρ» φέρεται να του είπε ότι, όταν ρώτησε τον ιδιοκτήτη τι ήθελε από τον Λεκοτσάι, τον προέτρεψε να ενδώσει, καθώς ο Λεκοτσάι είχε εντοπίσει και είχε φωτογραφίες των παιδιών του, με σκοπό να τα σκοτώσει.

Η απάντηση του Λεκοτσάι ήταν ότι το ποσό των 5.000 ευρώ είχε πλέον μετατραπεί σε 300.000 ευρώ.

«Το είδες το καλό, υπάρχει και καλύτερο και χειρότερο»

Σε νέα επικοινωνία, ο «Ασφούρ» φέρεται να έβαλε σε ανοιχτή ακρόαση τον ιδιοκτήτη της καφετέριας, ώστε να συνομιλήσει απευθείας με τον Λεκοτσάι.

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Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έδωσε την εντολή για την επίθεση με χειροβομβίδα, λέγοντας χαρακτηριστικά:

Λεκοτσάι: «Το είδες το καλό, υπάρχει και καλύτερα και χειρότερα».

Στη συνέχεια, φέρεται να ανέβασε τους τόνους και να ρώτησε τον ιδιοκτήτη:

Λεκοτσάι: «Τι πρόβλημα έχεις μαζί μου και με τους Αλβανούς;»

Ο Λεκοτσάι φέρεται να απαίτησε το ποσό των 300.000 ευρώ, ενώ έδωσε εντολή και στον «Ασφούρ» να υπακούσει στις οδηγίες του, προτού κλείσει το τηλέφωνο.

Οι νέες εντολές για επιθέσεις

Σε άλλη τηλεφωνική συνομιλία, ο Λεκοτσάι φέρεται να έδωσε εντολή στον «Ασφούρ» για δεύτερη επίθεση στην καφετέρια της Αχαρνών, αλλά και για ακόμη μία επίθεση στην πλατεία Αγίου Νικολάου.

Όταν ο «Ασφούρ» επιχείρησε να εκφράσει ενδοιασμούς, ο Λεκοτσάι φέρεται να τον αποστόμωσε:«Μετέφερε τις εντολές μου, χωρίς να παίρνεις πρωτοβουλίες».

Ο Λεκοτσάι φέρεται, παράλληλα, να θεωρούσε ότι ο ιδιοκτήτης που απειλούσε είχε στήσει παγίδα σε βάρος του, καθώς είχε αρνηθεί να επικοινωνήσει μαζί του μέσω της εφαρμογής Signal, υποστηρίζοντας ότι δεν τη διέθετε.

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Ο κρατούμενος εκτιμούσε ότι στόχος ήταν να καταγράφονται οι συνομιλίες τους μέσω συμβατικής τηλεφωνικής σύνδεσης. Για τον λόγο αυτό, φέρεται να έδωσε εντολή στον «Τσόκο», ο οποίος είχε αναλάβει να μεσολαβήσει πέραν του «Ασφούρ», να μην τον ξανακαλέσει μέσω συμβατικής σύνδεσης.

«Αυτό πες, μην ψάχνετε τσάμπα»

Σε τηλεφωνικές επικοινωνίες μέσω των καρτοτηλεφώνων του Σωφρονιστικού Καταστήματος Γρεβενών, ο Λεκοτσάι φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και για εκείνη στην πλατεία Αγίου Νικολάου.

Παράλληλα, φέρεται να προανήγγειλε κλιμάκωση των επιθέσεων, με στόχο να κυριαρχήσει και στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Σε συνομιλία του με τον «Ασφούρ», ο τελευταίος εξέφρασε αμφιβολίες για όσα είχε αναφέρει κατά την εξέτασή του από αξιωματικούς της ΔΑΟΕ, όταν ρωτήθηκε εάν ο Λεκοτσάι είχε πραγματοποιήσει τον εμπρησμό στον Άγιο Νικόλαο.

Ο «Ασφούρ», είχε απαντήσει θετικά, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν αλήθεια, όπως και οι υπόλοιπες πράξεις που είχαν πραγματοποιηθεί εκείνη την περίοδο.

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Ανέφερε στον Λεκοτσάι ότι οι αξιωματικοί του είχαν ζητήσει να επικοινωνήσει μαζί του, προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος. Ο ίδιος είχε αποδεχθεί το αίτημα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ήθελε να θεωρηθεί πως είχε προδώσει τον Λεκοτσάι.

Ο τελευταίος τον καθησύχασε, λέγοντάς του ότι έπραξε σωστά, καθώς και ο ίδιος είχε παραδεχθεί την επίθεση στον Άγιο Νικόλαο.

«Μην ψάχνατε τσάμπα...»

Στη συνέχεια, ο Λεκοτσάι φέρεται να ζήτησε από τον «Ασφούρ», να μεταφέρει σε άτομο με το προσωνύμιο «Β»-εκτιμάται ότι πρόκειται για αστυνομικό-, ώστε εκείνος με τη σειρά του να ενημερώσει τους -πιθανότατα- συναδέλφους του , ότι δεν σχετιζόταν πλέον με την πλατεία Αγίου Παύλου και ότι οι στόχοι του ήταν οι περιοχές του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Βαρβάρας.

Η εντολή του:

Λεκοτσάι: «Αυτό πες, μην ψάχνετε τσάμπα πες. Τους στέλνει ό,τι ώρα θέλει, πες. Και είναι η αλήθεια αυτό».

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Στη συνέχεια, φέρεται να προειδοποίησε:

Λεκοτσάι: «Πες τους να κάτσουν καλά, μην μου ζαλίζουν πολύ τα αρχίδια…, γιατί έχω από όλες τις μεριές πες του».

Και αμέσως μετά, αναφερόμενος στην Αγία Βαρβάρα:

Λεκοτσάι: «Και άμα είναι θα, θα του πω και με απόδειξη, άμα είναι Αγία Βαρβάρα, θα… θα σηκωθεί στον αέρα».

Η απειλή του ολοκληρώθηκε με νέα αναφορά στον Άγιο Νικόλαο:

Λεκοτσάι: «Έτσι πες του. Θα γ@@@@ω τον Άγιο Νικόλα τώρα, αυτοί έχει σειρά πες, με το ίδιο σύστημα».

«Να πεθάνουν αθώοι, αθώους θέλω. Όχι αυτοί»

Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που κατέγραψε ο κοριός της Αστυνομίας μετά τις δύο εκρήξεις της 8ης Σεπτεμβρίου και την απόπειρα της 5ης Οκτωβρίου φέρονται να αποτυπώνουν τον σχεδιασμό νέων επιθέσεων .

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να συζητούσαν ακόμη και το ενδεχόμενο να υπάρχουν θαμώνες μέσα στα καταστήματα, ώστε να τραυματιστούν.

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Σε μία από τις συνομιλίες, ο Λεκοτσάι φέρεται να δίνει ξεκάθαρη εντολή:

Λεκοτσάι: «Αυτή την φορά θέλω να είναι με κόσμο, οκ;»

Και στη συνέχεια:

Λεκοτσάι: «Να πεθάνουν αθώοι, αθώους θέλω. Όχι αυτοί».

Στις ίδιες επικοινωνίες, ο Λεκοτσάι φέρεται να ειρωνεύεται τους αστυνομικούς και την έρευνά τους, λέγοντας:

Λεκοτσάι: «Να πάρουν και στο Άγιο Πέτρο κάμερες, οκ; Και να δούμε ποιος θα κερδίσει, να πάνε να γαμηθούν, το κράτος, και οι Εκβιαστών και όλοι».

Η επικοινωνία με τον σωφρονιστικό υπάλληλο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τηλεφωνική επικοινωνία του Λεκοτσάι με αρχιφύλακα σωφρονιστικού καταστήματος κατά την οποία οι δύο άνδρες συνομιλούν σε φιλικό επίπεδο.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, αναφορές σε συχνές επικοινωνίες του Λεκοτσάι, του «Ασφούρ» και του «Τσόκο» με τον εν λόγω αρχιφύλακα, καθώς φέρονται να συζητούσαν για μεταγωγές, κρατούμενους και διάφορα περιστατικά που σημειώνονταν στα σωφρονιστικά καταστήματα.

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Ο αρχιφύλακας φέρεται να τους παρείχε πληροφορίες, ενώ ο Λεκοτσάι και ο «Ασφούρ» είχαν και μεταξύ τους επικοινωνίες, στις οποίες αναφέρονταν σε πρόσωπο με το γράμμα «Β», το οποίο εκτιμάται ότι ενδεχομένως να είναι αστυνομικός.

Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία όπου Ο Λεκοτσάι εκφράζει τα παράπονά του για τον «πόλεμο» που, όπως λέει, του έχουν κηρύξει.

Λεκοτσάι: «Μου άνοιξαν πόλεμο, χωρίς να ’χω πόλεμο με κανέναν και πες μου εσύ τώρα».

Ο σωφρονιστικός σχολιάζει ότι παλαιότερα, σε αντίστοιχη περίπτωση, ο Λεκοτσάι πανηγύριζε, ενώ ο ίδιος τον συμβούλευε διαφορετικά.

Σωφρονιστικός: «Ε κάποτε, πανηγύριζες όμως, το θυμάσαι; Και σου λέω, είσαι σίγουρος ρε μαλάκα για αυτά που κάνεις;»

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της συνομιλίας, από την αναφορά αυτή συμπεραίνεται ότι ο σωφρονιστικός υπάλληλος είχε γνώση των δράσεων του Λεκοτσάι.

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Στη συνέχεια, ο τελευταίος εκφράζει την πρόθεσή του να ανταποδώσει:

Λεκοτσάι: «Τώρα; Όπου βγει, βγει. Ο θεός βοηθός, θα πληρώσουν πολλοί. Τι να κάνω».

Ο αρχιφύλακας απαντά σε φιλικό τόνο:

Σωφρονιστικός: «Σ’ ακούω χαρούμενο, σ’ ακούω χαρούμενο, καλά είσαι».

Στο πλαίσιο της ίδιας επικοινωνίας, ο σωφρονιστικός υπάλληλος αναφέρει χαριτολογώντας:

Σωφρονιστικός: «Και άμα είναι κανέναν να τον καθαρίσουμε, θα σου πω εγώ».

Η συγκεκριμένη αναφορά αποδίδεται, σύμφωνα με την αξιολόγηση της συνομιλίας, σε ειρωνικό σχόλιο σχετικά με το ενδεχόμενο να καταγράφονται οι συνομιλίες τους και να κατηγορηθεί και ο ίδιος για συμμετοχή σε «Εγκληματική Οργάνωση».

Η συνομιλία συνεχίζεται με τον Λεκοτσάι να αναφέρει ότι τον καλούσε με τηλεκάρτα, με τον σωφρονιστικό υπάλληλο να απαντά ότι το είχε καταλάβει.

Οι δύο άνδρες αναφέρονται και σε περιστατικό στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Δομοκού, με τον Λεκοτσάι να ρωτά εάν είχαν μάθει από τις κάμερες τι είχε συμβεί και ποιος είχε τσακωθεί.

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Σωφρονιστικός: «Η φασαρία έγινε για την κλοπή ενός κινητού»

Στη συνέχεια, ο Λεκοτσάι ρωτά εάν είχε μάθει κάτι για τον ίδιο, με τον σωφρονιστικό υπάλληλο να απαντά αρνητικά, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε ρωτήσει.

Η ανώνυμη καταγγελία που άνοιξε τον δρόμο για την έρευνα

«Εκβιαστών εκεί; Λοιπόν άκου. Μέσα από τη φυλακή των Γρεβενών ετοιμάζουν να κάνουν δυνατό χτύπημα. Έχουν όπλα μικρά και μεγάλα, καλάσνικοφ και χειροβομβίδες. Οι μέσα μιλάνε με τους έξω από κάποια τηλέφωνα της φυλακής. Γράψε νούμερα…».

Αυτή ήταν η πληροφορία που φέρεται να έφτασε μέσω ανώνυμης καταγγελίας, περίπου έναν μήνα μετά τη συγκρότηση της δικογραφίας του Ιουλίου, με αρχηγικό μέλος τον Λεκοτσάι, ο οποίος τότε κρατούνταν στις φυλακές Γρεβενών.

Στην παλαιότερη δικογραφία περιλαμβάνονταν ο «Ασφούρ» και ο «Τσόκο», οι οποίοι βρίσκονται και στη νέα υπόθεση.

Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι, παρά την προηγούμενη δικογραφία, οι δύο κρατούμενοι φέρονται να συνέχισαν να κρατούνται στο ίδιο κελί και να διατηρούν τη δραστηριότητά τους.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και σε βίαιες εγκληματικές ενέργειες, με στόχο την εξουδετέρωση αντιπάλων και τη διατήρηση της κυριαρχίας της σε περιοχές όπως η πλατεία Βάθη, η Ομόνοια, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Παντελεήμονας και ο Άγιος Παύλος.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, ο M. K.φέρεται να κατελήφθη να διακινεί ναρκωτικές ουσίες σε μία από τις περιοχές αυτές. Ο ίδιος κρατείται πλέον στις φυλακές Αυλώνα.