Διακόπηκε για τις 23 Νοεμβρίου η δίκη του Κώστα Σκρέκα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εν μέσω έντονων αντιπαραθέσεων με αντικείμενο αν θα παρασταθεί το Δημόσιο στην υποστήριξη της κατηγορίας, διακόπηκε για τις 23 Νοεμβρίου η δίκη του βουλευτή της ΝΔ, Κώστα Σκρέκα και πέντε ακόμη κατηγορουμένων για υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο δικαστήριο εμφανίστηκε με την έναρξη της δίκης, εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δηλώνοντας την πρόθεση του Ελληνικού Δημοσίου να παρασταθεί στην υποστήριξη της κατηγορίας για ζημιά που υπέστη.

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Η παρουσία του συμβούλου, για πρώτη φορά σε ανάλογες υποθέσεις και ειδικά σε εκείνες που αφορούν κοινοβουλευτικά πρόσωπα, πυροδότησε έντονες αντιδράσεις γύρω από την κατά τον νόμο δυνατότητα του Δημοσίου να παρασταθεί, με την υπεράσπιση να αντιδρά.

Η Ευρωπαία εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου, που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην έδρα, πρότεινε να μην γίνει δεκτή η παράσταση, τονίζοντας ότι η άμεση ζημία από τις υπό έλεγχο πράξεις, αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι του ελληνικού Δημοσίου.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ΝΣΚ υποστήριξε ότι το Δημόσιο ζητά να παρασταθεί καθώς από τις πράξεις των κατηγορουμένων υπέστη και περιουσιακή ζημία αλλά και ηθική βλάβη. Τόνισε δε, τον δημόσιο χαρακτήρα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο των υπαλλήλων του φορέα, στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

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Η υπεράσπιση αντέτεινε ότι δεν προκύπτει συμφέρον του Δημοσίου καθώς τα χρήματα προέρχονται από ευρωπαϊκούς πόρους. Κατά τους συνηγόρους κατηγορουμένων ο ρόλος του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν αποκλειστικά διαχειριστικός και επομένως δεν υπέστη άμεση ζημιά.

Το δικαστήριο πριν αποφανθεί για το ζήτημα της παράστασης του Δημοσίου απέρριψε αίτημα αναβολής που υπέβαλε ο εκ των κατηγορουμένων πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης Μελάς καθώς και δεύτερο που υποβλήθηκε από άλλον κατηγορούμενο που ζήτησε να συνεκδικαστεί η υπόθεση με εκείνη του βουλευτή Μάξιμου Σενετάκη η οποία έχει προσδιοριστεί για τις 21 Δεκεμβρίου.

Έτσι στην επόμενη δικάσιμο το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει αν θα γίνει δεκτή ή όχι η παράσταση του Δημοσίου στη δίκη.

ΑΠΕ - ΜΠΕ