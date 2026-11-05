ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Καλαμπάκας την Παρασκευή 6/11/2026 - iefimerida.gr

Οι καταναλωτές της ΔΕΔΔΗΕ ειδοποιούνται ότι θα εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες και θα γίνει διακοπή ρεύματος την Παρασκευή 6/11/2026 σε περιοχές της Καλαμπάκας.

Πιο συγκεκριμένα:

«Από ώρα 09:00-15:00 στα χωριά : ΜΗΛΙΑ, ΠΟΛΥΘΕΑ, ΚΑΤΑΦΥΤΟ, ΑΝΘΟΥΣΑ, ΧΑΛΙΚΙ, ΚΑΛΛΙΡΟΗ.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν», αναφέρει η ανακοίνωση.