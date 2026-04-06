Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιφερειακή Δραπετσώνας -Είχε διακοπή λόγω διαρροής καυσίμου έπειτα από καραμπόλα - iefimerida.gr

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Περιφερειακή Δραπετσώνας.

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της ιχθυόσκαλα ως και το ύψος της πύλης Ε1 στο λιμάνι, ωστόσο μετά τις 5 το απόγευμα, δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία.

Προηγήθηκε καραμπόλα πέντε οχημάτων (3 φορτηγών και 2 ακόμη οχημάτων) στο ύψος του Πολυχώρου Λιπασμάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.