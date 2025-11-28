Διακοπή κυκλοφορίας σε Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη λόγω συσσώρευσης υδάτων - iefimerida.gr

Διακοπή κυκλοφορίας σε Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη στο ύψος Χαμοστέρνας λόγω της έντονης καταιγίδας που πλήττει την Αττική.

Οι ρυθμίσεις ισχύουν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας τόσο προς Πειραιά όσο και προς Αθήνα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Λόγω συσσώρευσης υδάτων διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από τη συμβολή της με την οδό Πέτρου Ράλλη έως τη συμβολή της με την οδό Χαμοστέρνας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.