Διακοπές με ελικόπτερο στα νησιά: Πόσο κοστίζει μια πτήση σε Αιγαίο και Ιόνιο - iefimerida.gr

Από 375 ευρώ για μία θέση σε κοινή πτήση έως και 10.000 ευρώ για ιδιωτική ναύλωση οι ενδεικτικές τιμές – Γιατί ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν το ελικόπτερο και ποιες διαδρομές συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση.

Το ελικόπτερο κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στις μετακινήσεις προς τα ελληνικά νησιά, καθώς η συνεχής αύξηση του τουρισμού, η πίεση στις εμπορικές αεροπορικές συνδέσεις και η ανάγκη για γρήγορη πρόσβαση σε δημοφιλείς προορισμούς οδηγούν όλο και περισσότερους ταξιδιώτες στις ιδιωτικές πτήσεις.

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Για ορισμένους αποτελεί επιλογή άνεσης, για άλλους όμως είναι η μόνη λύση όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα αεροπορικά εισιτήρια, ο χρόνος είναι περιορισμένος ή ο προορισμός δεν διαθέτει αεροδρόμιο. Και πόσο κοστίζει μια πτήση; Είναι το ερώτημα που αναρωτιούνται πολλοί.



Από λίγες εκατοντάδες ευρώ για μία θέση σε κοινή πτήση μέχρι και 10.000 ευρώ για την αποκλειστική ναύλωση ενός ελικοπτέρου είναι η απάντηση στο πόσο μπορεί να κοστίσει η αεροπορική μετακίνηση προς τους δημοφιλέστερους ελληνικούς προορισμούς με ελικόπτερο.



«Πολλοί πιστεύουν ότι όποιος πετάει με ελικόπτερο το κάνει μόνο για λόγους πολυτέλειας. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Πολύ συχνά, ειδικά μέσα στο καλοκαίρι, δεν υπάρχει ούτε μία διαθέσιμη θέση στις εμπορικές πτήσεις προς τα νησιά. Άλλες φορές κάποιος πρέπει να επιστρέψει επειγόντως στην Αθήνα για να προλάβει μια διεθνή πτήση προς τη Νέα Υόρκη ή τον Καναδά ή προκύπτει μια έκτακτη ανάγκη και πρέπει να φύγει άμεσα. Εκεί το ελικόπτερο είναι ουσιαστικά η μοναδική λύση», λέει στο iefimerida ο διευθύνων σύμβουλος της Magna Aviation, Μίλτος Μουζάκης.

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Οι μεγαλύτερες διαφορές στις τιμές καταγράφονται ανάμεσα στο Αιγαίο και το Ιόνιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, για τις μεγάλες αποστάσεις προς τα Ιόνια νησιά η πλέον συμφέρουσα επιλογή δεν είναι πάντα το ελικόπτερο. «Για προορισμούς όπως η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος ή η Κέρκυρα συμφέρει περισσότερο ένα ελαφρύ τετραθέσιο αεροσκάφος. Είναι πιο οικονομικό και ταυτόχρονα πιο γρήγορο στις μεγάλες αποστάσεις. Έτσι, μία τετραμελής παρέα που θέλει να ταξιδέψει από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς την Κεφαλονιά με ελικόπτερο θα πρέπει να υπολογίζει από 7.000 έως και 10.000 ευρώ. Αντίθετα, η ίδια διαδρομή με ελαφρύ τετραθέσιο αεροσκάφος κοστίζει από 5.000 έως 6.500 ευρώ.

Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση της Ζακύνθου. Με το ελικόπτερο η πτήση διαρκεί από 1 ώρα και 20 λεπτά έως 1 ώρα και 35 λεπτά, ενώ με το τετραθέσιο αεροπλάνο περίπου 1 ώρα και 5 λεπτά», αναφέρει ο κ. Μουζάκης. Το κόστος της μετακίνησης με ελικόπτερο διαμορφώνεται περίπου στις 6.500 ευρώ, ενώ με το ελαφρύ αεροσκάφος ξεκινά από τις 5.000 ευρώ.

Στο Αιγαίο, όπου οι αποστάσεις είναι μικρότερες, το ελικόπτερο αποτελεί πιο ανταγωνιστική λύση. «Μία τετραμελής οικογένεια μπορεί να ταξιδέψει από την Αθήνα στην Πάρο με περίπου 5.500 έως 6.000 ευρώ και να βρίσκεται στο νησί σε περίπου 45 λεπτά. Αντίστοιχο είναι το κόστος και για μία ιδιωτική πτήση προς τη Μύκονο, όπου η διάρκεια του ταξιδιού περιορίζεται περίπου στα 40 λεπτά”.

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Η κίνηση στα λιγότερο προβεβλημένα νησιά

Η αυξημένη ζήτηση, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τους δημοφιλείς προορισμούς. Σημαντική κινητικότητα καταγράφεται και σε νησιά όπου η πρόσβαση παραμένει δύσκολη.

«Η Σίφνος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς δεν διαθέτει αεροδρόμιο και η τουριστική κίνηση αυξάνεται συνεχώς. Το ίδιο ισχύει και για την Πάτμο. Με το πλοίο χρειάζονται κάποιες ώρες, ενώ με το ελικόπτερο η διαδρομή γίνεται σε περίπου μία ώρα. Όταν κάποιος θέλει να εξοικονομήσει τόσο πολύ χρόνο, η επιλογή είναι προφανής», τονίζει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικός παράγοντας είναι και οι περιορισμοί που ισχύουν στα μεγάλα νησιωτικά αεροδρόμια.



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«Το καλοκαίρι τα slots για ιδιωτικά τζετ στη Μύκονο, την Πάρο και τη Ζάκυνθο είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Έτσι, πολλά ιδιωτικά αεροσκάφη προσγειώνονται στην Αθήνα και οι επιβάτες συνεχίζουν προς τον τελικό προορισμό τους με ελικόπτερο. Ουσιαστικά, το ελικόπτερο λειτουργεί ως γέφυρα σύνδεσης.»

Όπως εξηγεί, τα ελικόπτερα που χρησιμοποιούνται στις συγκεκριμένες μεταφορές διαθέτουν έως έξι θέσεις, ενώ το βασικό πλεονέκτημά τους παραμένει η εξοικονόμηση χρόνου. Σύμφωνα με τον κ. Μουζάκη, η αύξηση της ζήτησης ακολουθεί την ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού.

«Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους τουριστικούς προορισμούς διεθνώς. Οι επισκέπτες έχουν διπλασιαστεί, από περίπου 15 εκατομμύρια το 2015 σε περίπου 30 εκατομμύρια σήμερα. Ανάμεσά τους υπάρχουν όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος, οι οποίοι επιλέγουν πολυτελείς βίλες και ξενοδοχεία και έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικά τζετ και ελικόπτερα για τις μετακινήσεις τους», αναφέρει.

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Αναζητώντας πτήσεις με ελικόπτερο στο διαδίκτυο μπορεί κανείς να εντοπίσει ενδεικτικές τιμές οι οποίες διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με τη διαδρομή και την εποχή. Για παράδειγμα, την διαδρομή Αθήνα-Μύκονο, η κοινή πτήση (seat sharing) ξεκινά από 375 ευρώ ανά θέση. Για όσους επιλέγουν αποκλειστική ναύλωση, μια ενδεικτική τιμή μπορεί να ξεκινά από 3.000 ευρώ για τετραθέσιο ελικόπτερο, ενώ μπορεί να φτάσει έως και τα 6.715 ευρώ για ελικόπτερο έξι θέσεων, με διάρκεια πτήσης από 28 έως 38 λεπτά, ανάλογα με τον τύπο του ελικοπτέρου.

Για την Αθήνα-Σαντορίνη, η ιδιωτική πτήση ξεκινά από 4.830 ευρώ για τετραθέσιο ελικόπτερο με διάρκεια 69 λεπτών, ενώ με Agusta A109 έξι θέσεων το κόστος ανέρχεται στα 8.550 ευρώ, μειώνοντας τον χρόνο ταξιδιού στα 52 λεπτά. Πάντα οι τιμές είναι ενδεικτικές.

Όσοι επιλέγουν το Costa Navarino θα πρέπει να υπολογίζουν από 4.656 έως 8.701 ευρώ, με διάρκεια πτήσης από 53 έως 71 λεπτά. Η ιδιωτική σύνδεση μεταξύ Four Seasons Astir Palace και Amanzoe ξεκινά από 3.500 ευρώ, με την τελική τιμή να διαμορφώνεται ανάλογα με τον τύπο του ελικοπτέρου, τη διαθεσιμότητα του στόλου και τον αριθμό των επιβατών.

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Στις διαδρομές μεταξύ νησιών, το κόστος παραμένει εξίσου υψηλό. Η πτήση από την Ελούντα προς την Πάρο κυμαίνεται από 5.555 έως 5.975 ευρώ, ενώ η ιδιωτική σύνδεση του Amanzoe με το One&Only Kéa Resort ξεκινά από 4.950 ευρώ και διαρκεί περίπου 35 λεπτά, ανάλογα με τον τύπο του ελικοπτέρου και τις καιρικές συνθήκες.

Η εικόνα που περιγράφουν οι άνθρωποι της αγοράς είναι ότι η ζήτηση για ιδιωτικές πτήσεις παραμένει αυξημένη τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο, ακολουθώντας τη συνεχή άνοδο του ελληνικού τουρισμού.

Όσο αυξάνονται οι αφίξεις, περιορίζεται η διαθεσιμότητα στις εμπορικές πτήσεις και ενισχύεται η ανάγκη για γρήγορες μετακινήσεις, τόσο το ελικόπτερο παύει να αποτελεί αποκλειστικά μια υπηρεσία πολυτελείας και μετατρέπεται, σε αρκετές περιπτώσεις, σε εργαλείο μεταφοράς που εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες ταξιδιωτών.