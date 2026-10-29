Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 38χρονος για διακίνηση ναρκωτικών με ταχυδρομικό δέμα από τις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Στη σύλληψη 38χρονου ημεδαπού προχώρησαν το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από επιχείρηση για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Ο άνδρας κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ η υπόθεση διερευνήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που ο 38χρονος παραλάμβανε ταχυδρομικό δέμα προερχόμενο από τις ΗΠΑ, στο οποίο είχαν εντοπιστεί 2.090 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

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Η διερεύνηση της υπόθεσης ανατέθηκε στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, έπειτα από σχετική ενέργεια του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) και κατόπιν εισαγγελικής έγκρισης.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκε το ταχυδρομικό δέμα που περιείχε την ποσότητα κάνναβης. Ακολούθησε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 38χρονο μόλις παρέλαβε το δέμα.

Η έρευνα συνεχίστηκε και στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

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Κάνναβη, κοκαΐνη και ζυγαριές στα κατασχεθέντα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από το ταχυδρομικό δέμα, την κατοχή του συλληφθέντος και την έρευνα στην κατοικία του κατασχέθηκαν:

2.090 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), σε τέσσερις πλαστικές συσκευασίες.

819,26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

115,61 γραμμάρια κοκαΐνης, σε δύο συσκευασίες.

Οκτώ δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος.

Ένας τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.

Τρεις ζυγαριές.

470 ευρώ σε μετρητά.

Δύο κινητά τηλέφωνα και ένα στέλεχος κάρτας SIM.

Ιδιόχειρες σημειώσεις.

Η συνολική ποσότητα κάνναβης που κατασχέθηκε ανέρχεται σε 2.909,26 γραμμάρια, ενώ εντοπίστηκαν επιπλέον 115,61 γραμμάρια κοκαΐνης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 38χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη πρωινές ώρες της Τρίτης, 27 Οκτωβρίου 2026, στη Θεσσαλονίκη, 38χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) και κατόπιν σχετικής εισαγγελικής έγκρισης, ανατέθηκε στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών η διερεύνηση υπόθεσης εντοπισμού ταχυδρομικού δέματος, το οποίο περιείχε -2.090- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και προερχόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

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Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, αφού παρέλαβε το ταχυδρομικό δέμα.

Συνολικά, από την έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, την κατοχή του, καθώς και από το περιεχόμενο του δέματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2.090- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), διαμοιρασμένο σε -4- πλαστικές συσκευασίες,

-819,26- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-115,61- γραμμάρια κοκαΐνης, διαμοιρασμένο σε-2- συσκευασίες,

-8- δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,

τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης,

-3- ζυγαριές,

-470- ευρώ,

-2- κινητά τηλέφωνα και στέλεχος κάρτας sim, καθώς και

ιδιόχειρες σημειώσεις.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».