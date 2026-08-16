 Δευτέρα με υψηλό κίνδυνο φωτιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας - «Κίτρινος» ο χάρτης στη μισή Ελλάδα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Δευτέρα με υψηλό κίνδυνο φωτιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας - «Κίτρινος» ο χάρτης στη μισή Ελλάδα

Πυροσβεστικό όχημα
Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Υψηλός κίνδυνος φωτιάς προβλέπεται τη Δευτέρα 17/8 σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που δημοσίευσε η ΓΓΠΠ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

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Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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