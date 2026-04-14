Πώς η Ελλάδα επιχειρεί να μπει στο παιχνίδι ως «προορισμός για γάμους» -Τεράστια ευκαιρία, ο Θωμάς Πολίτης μιλά στο iefimerida - iefimerida.gr

Πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19 χιλιάδες ζευγάρια από όλο τον κόσμο επέλεγαν να πουν το «ναι» στο νησί της Σαντορίνης που, μέχρι τότε, ήταν ο ισχυρότερος παίκτης στην αγορά των destination weddings.

Σήμερα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο λόγω γεωπολιτικών και οικονομικών ανακατατάξεων, ο χάρτης αλλάζει, οι αγορές (Κίνα-ΗΠΑ) διαφοροποιούνται και η Ελλάδα επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει το τουριστικό προϊόν του γαμήλιου τουρισμού, στοχεύοντας σε υψηλά έσοδα.

Στις 29 Απριλίου, στην Αίγλη Ζαππείου, εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας, του υπουργείου Τουρισμού και διεθνείς experts θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι, στο πλαίσιο του Destination Weddings Tourism Forum-Greece 2026, με εμπνευστή και διοργανωτή το Greek Destination Planners Association (GDPA) - επίσημος επαγγελματικός φορέας των διοργανωτών destination weddings στην Ελλάδα.

Θωμάς Πολίτης (πρόεδρος GDPA) στο iefimerida: Η διεθνής αγορά γαμήλιου τουρισμού ξεπερνά φέτος τα 16 δισ. δολάρια

Πρόκειται για το πρώτο θεματικό forum στη χώρα που θα βάλει στο επίκεντρο τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου με στόχο να γίνει θεσμός και σημείο αναφοράς για το γαμήλιο τουρισμό, δημιουργώντας μια ζωντανή πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και εμπειρίας.

«Ο κλάδος του γαμήλιου τουρισμού αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους και υψηλής προστιθέμενης αξίας τομείς της τουριστικής βιομηχανίας, με τη διεθνή αγορά να αναμένεται να φτάσει τα 16,2 δισ. δολάρια το 2026» σχολιάζει σε επικοινωνία με το iefimerida.gr ο Θωμάς Πολίτης, πρόεδρος του GDPA.

Όπως επισημαίνει, η βιομηχανία των destination weddings αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας στον τουρισμό υψηλής αξίας - μιας και σε παγκόσμιο επίπεδο, τα destination weddings συγκαταλέγονται στους πιο ταχέως αναπτυσσόμενους και υψηλής προστιθέμενης αξίας τομείς του σύγχρονου τουρισμού.

Destination weddings: Αναμένεται άνοδος κατά 70% μέσα στην επόμενη δεκαετία - Πώς η Ελλάδα μπαίνει στο «παιχνίδι»

Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η εκτίμηση του Θωμά Πολίτη για την επικερδή δραστηριότητα του γαμήλιου τουρισμού την επόμενη δεκαετία. Παρατηρώντας μάλιστα το τι συμβαίνει διεθνώς, εξηγεί πως μία από τις πιο ιδιαίτερες τελετές σε όλες τις κουλτούρες του κόσμου παίρνει πλέον τη μορφή μιας ολοκληρωμένης ταξιδιωτικής εμπειρίας, που συνδυάζει πολυήμερη παραμονή, φιλοξενία, γνωριμία με τοπικές γεύσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.ά.

«Η αγορά των destination weddings αναμένεται να κινηθεί ανοδικά μέχρι το 2036, αγγίζοντας έως τα 26,8 δισ. δολάρια», εκτιμά.

Όσο για την Ελλάδα, τονίζει πως, ήδη, είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις της διεθνούς αγοράς. «Έχει μια μοναδική ευκαιρία να εδραιωθεί περαιτέρω, αρκεί να επενδύσει με συντονισμένα βήματα, σχέδιο, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και σαφές θεσμικό πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου».

Ποιος είναι ο GDPA και σε ποιους απευθύνεται το Destination Weddings Tourism Forum - Greece 2026

Ο φορέας Greek Destination Planners Association GDPA ιδρύθηκε το 2020 με βασική αποστολή την ανάδειξη της Ελλάδας ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού για το γαμήλιο τουρισμό (wedding και event tourism), επιδιώκοντας ταυτόχρονα την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου και τη συνεχή αναβάθμιση των επιχειρηματικών πρακτικών. Στόχος του είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας γάμων και εκδηλώσεων μέσα από την προσέλκυση τουριστών με ποιοτικό προφίλ.

Οι εγγραφές για το προσεχές φόρουμ στις 26 Απριλίου βρίσκονται ήδη σε υψηλό ποσοστό, καθώς απευθύνεται σε επαγγελματίες του τουρισμού, wedding & event planners, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, φορείς του τουρισμού, αλλά και σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον ευρύτερο χώρο των destination weddings.