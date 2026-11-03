Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των Φιρινίδη, Μανησιώτη και των 4 κατηγορουμένων για την «αμαρτωλή» ΜΚΟ -Βρέθηκαν 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο - iefimerida.gr

Την παρέμβαση της ανεξάρτητης Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για την απάτη που είχε στηθεί σε βάρος δωρητών και οικογενειών βαριά άρρωστων παιδιών με βιτρίνα τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των έξι κατηγορουμένων.

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται είναι και ακίνητα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Εντοπίστηκαν 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο

Παράλληλα, από τις έρευνες της ανεξάρτητης Αρχής σε λογαριασμούς paypall, εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά ύψους 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο.

Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, με τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων δίνεται η δυνατότητα στους δωρητές που εξαπατήθηκαν, εφόσον διαθέτουν τα σχετικά παραστατικά, να διεκδικήσουν την επιστροφή των δωρεών τους.