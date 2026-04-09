Ν. Δένδιας: Η ενεργειακή αναβάθμιση 40 στρατοπέδων θα περιορίσει στο μισό την κατανάλωσή τους - iefimerida.gr

Προγραμματική συμφωνία για την ενεργειακή αναβάθμιση 40 στρατοπέδων υπεγράφη την Μ. Τετάρτη μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υπέγραψε χθες, με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Ιωάννη Τσακίρη, συμφωνία με αντικείμενο την παροχή τεχνικής βοήθειας και την υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε 40 από τα πλέον ενεργοβόρα στρατόπεδα της χώρας.

Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ, αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, ο διευθυντής Γ' Κλάδου ΓΕΣ, υποστράτηγος Δημήτριος Κουρκουλάκος, και το ανώτερο στέλεχος Δανείων Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την Ελλάδα και την Κύπρο, Κωνσταντίνος Καργάκος.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης των στρατιωτικών υποδομών. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου επενδύσεων που θα διασφαλίσει την αξιόπιστη και αδιάλειπτη ενεργειακή τροφοδοσία, θα μειώσει το λειτουργικό κόστος και θα περιορίσει την εξάρτηση από εξωτερικές ενεργειακές πηγές, ενισχύοντας παράλληλα τη συνολική ανθεκτικότητα των υποδομών.

Σημαντικό βήμα για τη μείωση ενεργειακού αποτυπώματος των εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων

Η προγραμματική συμφωνία αποτελεί επίσης ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η εκπόνηση μελετών, η ωρίμανση έργων και η υλοποίηση παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, τον εκσυγχρονισμό ενεργειακών συστημάτων και την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

«Έργο που θα περιορίσει κατά 50% την κατανάλωση»

«Η συμφωνία», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, «προσφέρει στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις εγκαταστάσεις τους».

«Η σύμβαση», εξήγησε, «αναφέρεται στα 40 πλέον ενεργοβόρα στρατόπεδα της πατρίδας μας, των οποίων η κατανάλωση όμως αντιπροσωπεύει το 62% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Δηλαδή, ένα έργο με ένα τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα περιορίσει κατά 50% την κατανάλωση αυτών των εγκαταστάσεων και θα μειώσει το κόστος της ενέργειας του υπουργείου κατά 17,2 εκατ. ευρώ ετησίως» πρόσθεσε.

«Και όλα αυτά, με σχεδόν μηδενική επιβάρυνση του δικού μας προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού του υπουργείου Εθνικής Άμυνας» ξεκαθάρισε.

«Η υπογραφή αυτής της προγραμματικής συμφωνίας με την ΕΤΕπ υπηρετεί μία σειρά προγραμματισμένων δράσεων που αφορά τη μετάβαση σε πράσινες δομές, σε δομές φιλικές προς το περιβάλλον. Αλλά επίσης και σε εξοικονόμηση πόρων, οι οποίοι μπορούν να διατεθούν σε πολύ πιο ωφέλιμες -θα μου επιτρέψετε να πω- διαθέσεις και αναφέρομαι κυρίως στα μισθολογικά και στις γενικότερες παροχές προς το προσωπικό μας», επισήμανε.

Το υπουργείο σε συνεργασία με την ΕΤΕπ συνέχισε, «εκμεταλλεύεται όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία», εξηγώντας ότι το επόμενο διάστημα θα υπογραφεί σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού των πέντε στρατιωτικών εργοστασίων με εξοικονόμηση δέκα εκατ. ευρώ ετησίως.

«Αυτά δεν είναι τα μόνα τα οποία προγραμματίζουμε. Έχει δρομολογηθεί η προμήθεια μονάδας παραγωγής ιατρικών αερίων για τη χρήση από τα Στρατιωτικά μας Νοσοκομεία, αλλά και από τις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό θα μας εξοικονομήσει άλλα 2 εκατ. ευρώ ετησίως, στον προϋπολογισμό του υπουργείου μας και άλλα 2 εκατ. στον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας. Υπάρχουν λύσεις εξοικονόμησης, αρκεί να υπάρχει σοβαρότητα και συνεργασία με θεσμούς, όπως η ΕΤΕπ, που έχουν εμπειρία προς αυτήν την κατεύθυνση» εξήγησε ο κ. Δένδιας.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Για το κτίριο του υπουργείου, ο Ν. Δένδιας είπε ότι «εκσυγχρονίζεται με έναν τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, έναν τρόπο που επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας».

«Έχουμε τελειώσει την πρόσοψη. Έχουν αρχίσει οι εργασίες για τις υπόλοιπες όψεις του κτιρίου. Θα έχουν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι τις 28 Οκτωβρίου», υπογράμμισε και συμπλήρωσε: «Έχουν ξεκινήσει ήδη οι εργασίες για τον εκσυγχρονισμό του εσωτερικού του κτιρίου, που μαζί με την ολοκλήρωση του κτιρίου του Ηλεκτρονικού Πολέμου, τη δενδροφύτευση (άνω των 500 δέντρων έχουν φυτευτεί στο στρατόπεδο "Παπάγου") και τη συνολική αναμόρφωση των εγκαταστάσεων, θα μας δώσει ένα νέο αποτέλεσμα».

ΕΤΕπ: Επένδυση που θωρακίζει τις υποδομές

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο αντιπρόεδρος Ιωάννης Τσακίρης δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Οι απαιτήσεις για αξιόπιστη ενέργεια σε κρίσιμες υποδομές αυξάνονται διαρκώς, δημιουργώντας την ανάγκη για πιο σύγχρονες και ευέλικτες προσεγγίσεις. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η ΕΤΕπ στηρίζει την Ελλάδα, στην ανάπτυξη λύσεων που ενισχύουν την αυτονομία και την ανθεκτικότητα των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με τρόπο πρακτικό και βιώσιμο. Πρόκειται για μια επένδυση στο μέλλον, που θωρακίζει τις υποδομές και τις καθιστά πιο έτοιμες να ανταποκριθούν σε κάθε πρόκληση».