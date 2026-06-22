Δεν νόσησε από χανταϊό ο Έλληνας ταξιδιώτης, «τέλος» στην καραντίνα του - iefimerida.gr

Επιστρέφει μετά από έξι εβδομάδες καραντίνας στην καθημερινότητά του ο Έλληας ταξιδιώτης που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα χανταϊού.

Δεν νόσησε ποτέ από χανταϊό ο Έλληνας ταξιδιώτης, ο οποίος επέβαινε στο περιβόητο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εκδηλώθηκε πρόσφατα συρροή κρουσμάτων ενός από τα στελέχη του χανταϊού, του ιού των Άνδεων, στέλεχος το οποίο είναι το μοναδικό το οποίο δύναται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αποκλειστικά και μόνον, όμως, μετά από πολύ στενή και παρατεταμένη επαφή.



Ο Έλληνας ταξιδιώτης, αφού ολοκλήρωσε την υποχρεωτική καραντίνα των 42 ημερών, στον θάλαμο αρνητικής πίεσης της μονάδας ειδικών λοιμώξεων (ΜΕΛ) του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Χαϊδαρίου “Αττικόν” και υπό την καθημερινή ιατρική του παρακολούθηση από τον καθηγητή Παθολογίας Λοιμώξεων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σωτήρη Τσιόδρα, επέστρεψε τελικά απολύτως υγιής στην οικία του, τους δικούς του ανθρώπους και τις συνήθεις καθημερινές ασχολίες του.