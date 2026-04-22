Τι λέει ο σύντροφος της Μυρτώς για την τελευταία επικοινωνία τους -«Δεν με προσκάλεσε κάπου» - iefimerida.gr

Στα όσα ειπώθηκαν μεταξύ του ίδιου και της Μυρτώς το βράδυ πριν χάσει τη ζωή της στο Αργοστόλι της Κεφαλλονιάς, αναφέρθηκε ο σύντροφος της 19χρονης.

Ο ίδιος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, σημείωσε ότι ήταν μαζί με τη Μυρτώ και στη συνέχεια την άφησε «γιατί πήγα σπίτι να πάρω ένα power bank».

Αναφερόμενος στη συνομιλία που είχαν αφού χωρίστηκαν, σημείωσε ότι ήταν «τυπική», «όπως κάθε άνθρωπος θα έβγαινε με την κοπέλα του και όταν πήγαινε σπίτι του θα έστελνε μήνυμα».

«Δεν με προσκάλεσε κάπου»

Απαντώντας σε διευκρινιστική ερώτηση για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ τους, ο σύντροφος της 19χρονης σημείωσε πως «μου λέει ότι με είδε στην παραλιακή, της λέω δεν σε είδα, γιατί όντως δεν την είδα. Αυτά».

Τέλος, κληθείς να απαντήσει εάν τον προσκάλεσε στο δωμάτιο που ήταν τη μοιραία βραδιά, ο σύντροφος της Μυρτώς δήλωσε ότι «δεν με προσκάλεσε κάπου».