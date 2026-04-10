Δεν μαγειρεύεις, δεν καθαρίζεις, δεν πλένεσαι -Όλα όσα απαγορεύονται τη Μεγάλη Παρασκευή - iefimerida.gr

Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, με την Αποκαθήλωση από τον Σταυρό, μέρα πένθους και νηστείας για όλη την Χριστιανοσύνη καθώς κορυφώνεται το Θείο Δράμα των Παθών του Ιησού.

Μετά την λειτουργία της Αποκαθήλωσης της Μεγάλης Παρασκευής, οι πιστοί προσέρχονται στις εκκλησίες για να προσκυνήσουν τον Επιτάφιο και όπως συνηθίζεται, άντρες, γυναίκες και παιδιά περνάνε από κάτω για πάρουν την ευλογία.

Το χρώμα της Μεγάλης Παρασκευής είναι το πένθιμο μωβ, μία κατανυκτική και σιωπηλή ημέρα που παραδοσιακά «ακόμα και ο ουρανός είναι συννεφιασμένος», όπως έλεγαν οι παλαιότεροι.

Όλη την ημέρα οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα σε όλη την Ελλάδα και παραδοσιακά απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία μέχρι και την ώρα της λιτάνευσης του Επιταφίου.

Την οδύνη της ημέρας αποτυπώνουν πολλοί πιστοί οι οποίοι την Μεγάλη Παρασκευή δεν πλένονται, δεν λούζονται και επίσης πίνουν ξίδι που είναι σαν χολή. Σε πολλά χωριά οι άντρες δεν ασχολούνται με μαστορέματα και ιδιαίτερα με καρφώματα που παραπέμπουν στον τρόπο θανάτου του Χριστού. «Μάστορης-ξεμάστορης καρφί δεν εκάρφωνε» όπως λέει η λαϊκή παροιμία.

Ακριβώς για αυτό τον λόγο οι γιαγιάδες έλεγαν ότι «δεν μπαίνει τσουκάλι στη φωτιά» και κατανάλωναν ψωμί, ελιές και μαρούλι με ξύδι. Η νηστεία της Μεγάλης Παρασκευή είναι άλαδη και γι'αυτό παραδοσιακά καταναλώνονται τα θαλασσινά.