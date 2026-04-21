«Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα μαστροπείας», υποστηρίζει η τρανς φίλη της Μυρτώς, Ολίβια, από τη φυλακή - iefimerida.gr

Την εκδοχή του για όσα έγιναν το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ παρουσίαζει η τρανς φίλη της 19χρονης, Ολίβια.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 μέσα από τη φυλακή, έχοντας προφυλακιστεί μαζί με τον 22χρονο Αλβανό και τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα που εμπλέκονται στην υπόθεση, υποστηρίζει ότι δεν εμπλέκεται σε κάποια εγκληματική οργάνωση και σε κύκλωμα μαστροπείας.

«Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση. Με τη Μυρτώ γνωριστήκαμε πριν από 1,5 χρόνο σε γάμο στην Κεφαλονιά. Από τότε, αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Το Πάσχα πήγα στο χωριό μου στην Κεφαλονιά και με τη Μυρτώ συναντηθήκαμε 2-3 φορές για καφέ και ποτό», ανέφερε αρχικά η 23χρονη τρανς φίλη της νεαρής.

«Πήρα το ΕΚΑΒ και μίλησε ο 26χρονος από το κινητό μου, έμεινα στο δωμάτιο για να βγάλω την περούκα και να ξεβαφτώ»

Αναφορικά με όσα έγιναν την μοιραία νύχτα στο ξενοδοχείο, η 23χρονη τρανς ανέφερε ότι είχε φορέσει περούκα και είχε βαφτεί για τη βιντεοκλήση με τον 66χρονο, που εμφανίζεται να έστειλε χρήματα στη Μυρτώ.

«Το βράδυ που πήγα με τη Μυρτώ στο δωμάτιο, μεταμφιέστηκα. Έβαλα περούκα και βάφτηκα γιατί είχαμε σκοπό να κάνουμε βιντεοκλήση με τον 66χρονο, που τον γνώρισα από μία 40χρονη τρανς στην Αθήνα. Οι δυο τους είχαν ερωτική σχέση. Εγώ πήρα τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και ο 26χρονος μίλησε από το κινητό μου. Έμεινα στο δωμάτιο για να βγάλω την περούκα, τα ρούχα που είχα βάλει και να ξεβαφτώ. Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα όσα ακούγονται περί μαστροπείας», είπε η Ολίβια

Ιερέας για την 23χρονη τρανς φίλη της Μυρτώς: Είναι καλό παιδί, από γλυκιά οικογένεια

Στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό μίλησε ο πατήρ Ξενοφώντας, που γνωρίζει την 23χρονη τρανς φίλη της Μυρτώς, τονίζοντας ότι είναι ένα καλό παιδί που δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν και γνωρίζει την οικογένειά του.

«Το παιδί ήρθε και στην εκκλησία τη Μεγάλη Πέμπτη με τη μητέρα του. Τον αγαπάω ιδιαίτερα. Η οικογένειά του είναι άνθρωποι του μόχθου, κτηνοτρόφοι. Ερχόταν στους αγιασμούς, ένα ευγενικό παιδί και μία πολύ καλή και γλυκιά οικογένεια», ανέφερε, προσθέτοντας πως γνώριζε και τη Μυρτώ και είχε σχηματίσει καλή εικόνα.