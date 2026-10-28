 Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου λόγω απεργίας των ναυτεργατών - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου λόγω απεργίας των ναυτεργατών

Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφήνας
Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφήνας / Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν τα πλοία στις 30 Οκτωβρίου 2026, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν προκηρύξει οι ναυτεργάτες.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκεται η αύξηση κατά 12% στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καθώς και η αναγνώριση των επικίνδυνων θαλάσσιων περιοχών ως εμπόλεμων ζωνών, λόγω των αυξημένων κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα.

Παράλληλα, οι ναυτεργάτες ζητούν βελτίωση της στελέχωσης των πλοίων, καθιέρωση επτάωρης εργασίας και υποχρεωτική παρουσία γιατρού εν πλω, με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Με διαφορετική ώρα αναχώρησης θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο από Περαιά προς Χανιά, καθώς το πλοίο «ΕΛΥΡΟΣ», σύμφωνα με την ΑΝΕΚ θα αναχωρήσει στις 23:00 για:

Μήλο 03:35-03:55

Χανιά 08:25

Το δρομολόγιο από Σούδα για Πειραιά, θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 21:30 το βράδυ.

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