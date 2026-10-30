 Δεμένα τα πλοία σήμερα σε επτά μεγάλα λιμάνια λόγω της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Δεμένα τα πλοία σήμερα σε επτά μεγάλα λιμάνια λόγω της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων
Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια / Φωτογραφία: ΙNTIMENEWS
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκονται σήμερα επτά μεγάλα λιμάνια της χώρας, καθώς τρία ναυτεργατικά σωματεία έχουν κηρύξει 24ωρη απεργία στα πλοία.

Συγκεκριμένα, η απεργία επηρεάζει τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου – Αντιρρίου, με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμένουν δεμένα.

Τα αιτήματα των εργαζομένων

Βασικά αιτήματα των εργαζομένων είναι η αύξηση των αποδοχών κατά 12% μέσω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και των μέτρων ασφαλείας, η καθιέρωση επτάωρης ημερήσιας εργασίας, καθώς και η υποχρεωτική παρουσία γιατρών στα πλοία.

Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος προχωρά σε τρίωρη στάση εργασίας, από τις 10:00 έως τις 13:00, ενώ 24ωρη απεργία έχει εξαγγείλει και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 10:00 στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Από την πλευρά της, η ΠΕΝΕΝ έχει ανακοινώσει προσυγκέντρωση στις 09:15 στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, απέναντι από το ΝΑΤ.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ πλοία Απεργία λιμάνια

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ