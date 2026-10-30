Δεμένα τα πλοία σήμερα σε επτά μεγάλα λιμάνια λόγω της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών - iefimerida.gr

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκονται σήμερα επτά μεγάλα λιμάνια της χώρας, καθώς τρία ναυτεργατικά σωματεία έχουν κηρύξει 24ωρη απεργία στα πλοία.

Συγκεκριμένα, η απεργία επηρεάζει τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου – Αντιρρίου, με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμένουν δεμένα.

Τα αιτήματα των εργαζομένων

Βασικά αιτήματα των εργαζομένων είναι η αύξηση των αποδοχών κατά 12% μέσω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και των μέτρων ασφαλείας, η καθιέρωση επτάωρης ημερήσιας εργασίας, καθώς και η υποχρεωτική παρουσία γιατρών στα πλοία.

Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος προχωρά σε τρίωρη στάση εργασίας, από τις 10:00 έως τις 13:00, ενώ 24ωρη απεργία έχει εξαγγείλει και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 10:00 στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Από την πλευρά της, η ΠΕΝΕΝ έχει ανακοινώσει προσυγκέντρωση στις 09:15 στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, απέναντι από το ΝΑΤ.