Δεκαπενταύγουστος στην Ικαρία: Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν πάτε - iefimerida.gr

Η Ικαρία δεν είναι το νησί που θα επισκεφθείς για να ακολουθήσεις αυστηρό πρόγραμμα, καθώς όπως λένε και οι ντόπιοι «ρολόι, άγχος, ταλαιπωρία δεν έχουν θέση στην Ικαρία».

Οι μέρες κυλούν αργά και οι νύχτες μπορούν τελειώνουν αφού ο ήλιος έχει ήδη φτάσει αρκετά ψηλά στον ουρανό.

Παραλίες με άγρια ομορφιά, χωριά που ζωντανεύουν μετά τη δύση του ήλιου, τοπικές γεύσεις, δυνατό κρασί και πανηγύρια που χορεύουν όλοι με όλους, συνθέτουν έναν προορισμό με εντελώς δικό του χαρακτήρα.

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Πώς φτάνετε

Το νησί έχει δύο λιμάνια και ένα αεροδρόμιο. Το ποιο λιμάνι θα επιλέξετε έχει να κάνει και με το που θα μείνετε. Το λιμάνι του Αγίου Κυρήκου που είναι η πρωτεύουσα του νησιού βρίσκεται στη νότια πλευρά την οποία επιλέγουν λιγότερο όσοι επιλέγουν για τις διακοπές τους.

Αντίθετα το λιμάνι του Ευδήλου βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού η οποία κατακλύζεται από τουρισμό κάθε καλοκαίρι.

Αναφορικά με όσους επιλέξουν να φτάσουν στο νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου με αεροπλάνο, καλό είναι να γνωρίζετε ότι το αεροδρόμιο βρίσκεται στην νότια πλευρά, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι καλό είναι να έχει λύσει το ζήτημα της μετακίνησης καθώς καλό είναι να μην εναποθέστε τις ελπίδες σας στις τοπικές συγκοινωνίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το αεροδρόμιο προς τον Άγιο Κήρυκο υπάρχει συγκοινωνία.

Πού να μείνετε

Η πρώτη απόφαση είναι αν θέλεις να βρίσκεσαι στη βόρεια ή στη νότια πλευρά.

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Αρμενιστής και Ράχες: Η καλύτερη επιλογή για όσους θέλουν να συνδυάσουν παραλίες, βραδινή ζωή και εύκολη πρόσβαση στις Ράχες όπου γίνεται συρρέει ο κόσμος αργά το βράδυ γεμίζοντας τα μπαρ του χωριού. Ο Αρμενιστής είναι ιδιαίτερα πρακτικός ως βάση για τις παραλίες Μεσακτή, Λιβάδι και Νας.

Εύδηλος: Πιο κεντρική βάση, με όμορφο λιμάνι και εύκολη πρόσβαση προς πολλές περιοχές του νησιού.

Άγιος Κήρυκος και Θέρμα: Στον νότο, είναι η πιο πρακτική επιλογή αν προτεραιότητά σου είναι οι παραλίες της περιοχής που είναι περισσότερες σε σχέση με τη βόρεια πλευρά, οι θερμές πηγές και οι κοντινές διαδρομές προς Φάρο, Ιερό και Σεϋχέλλες.

Δρόμοι & αποστάσεις

Οι βασικοί οδικοί άξονες είναι ασφαλτοστρωμένοι, ωστόσο το οδικό δίκτυο έχει πολλές στροφές και αρκετές λακούβες. Στην πράξη, στην Ικαρία υπολογίζεις περισσότερο τον χρόνο και λιγότερο τα χιλιόμετρα.

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Η ενοικίαση αυτοκινήτου είναι η πιο εύκολη και ασφαλής λύση για να κινηθείς στην Ικαρία, λόγω των αποστάσεων και των περιορισμένων δρομολογίων μέσων μεταφοράς,

Πού θα κολυμπήσετε

Μεσακτή: Η all-time classic επιλογή. Μεγάλη αμμουδιά, ψιλή χρυσή άμμος και οργανωμένο τμήμα με ομπρέλες και beach bar. Όταν φυσάει, το κύμα την κάνει αγαπημένη και των surfers. Προσοχή όμως όταν υπάρχει κόκκινη σημαία δεν πρέπει να μπείτε στη θάλασσα.

Σεϋχέλλες: Η πιο εξωτική εικόνα της Ικαρίας. Λευκοί βράχοι, τιρκουάζ νερά και μικρός όρμος που μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικός. Η πρόσβαση γίνεται από δύσβατο μονοπάτι, οπότε χρειάζονται καλά παπούτσια και προσοχή.

Νας: Άγρια ομορφιά, ποτάμι που συναντά τη θάλασσα και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ηλιοβασιλέματα του νησιού. Είναι όμως παραλία που θέλει προσοχή όταν έχει κύμα.

Φάρος και Λιβάδι: Για πιο χαλαρές βουτιές και νότια… διάθεση. Ο Φάρος έχει πιο ήρεμα νερά και επιλογές για φαγητό και ποτό δίπλα στη θάλασσα, ενώ το Λιβάδι στη νότια πλευρά είναι μια καλή επιλογή για όσους πάνε οικογενειακώς.

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Τι να φάτε

Στην Ικαρία το φαγητό είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας.

Στην κορυφή της λίστας μπαίνει το ντόπιο κατσίκι που συνήθως συνοδεύεται από πιλάφι. Είναι και το πιάτο που θα συναντήσεις στα τραπέζια των πανηγυριών.

Δοκίμασε επίσης ντόπια χόρτα, πίτες με ταμπουρά, τυριά, μέλι και βότανα, αλλά και φρέσκο ψάρι και θαλασσινά. Μην φύγεται από το νησί εάν δεν δοκιμάσετε πιταράκια και σουφικό.

Τα πανηγύρια που αξίζει να κυνηγήσετε

Εδώ βρίσκεται η καρδιά της Ικαρίας. Τα πανηγύρια δεν είναι απλώς μια βραδινή έξοδος, αλλά μια κοινωνική και πολιτιστική εμπειρία: φαγητό, ντόπιο κρασί, ζωντανή μουσική και Ικαριώτικος μέχρι το πρωί.

6 Αυγούστου – Χριστός Ραχών: Το πανηγύρι της Μεταμόρφωσης είναι από τα μεγάλα ραντεβού του καλοκαιριού και ένας καλός λόγος να οργανώσεις τις διακοπές σου γύρω από τις Ράχες.

15 Αυγούστου – Λαγκάδα: Το μεγάλο κλασικό. Το πανηγύρι της Κοίμησης της Θεοτόκου στη Λαγκάδα θεωρείται ένα από τα πιο φημισμένα της Ικαρίας και συγκεντρώνει πλήθος κόσμου για φαγητό, κρασί και χορό κάτω από τα πλατάνια.

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15 Αυγούστου – Γιαλισκάρι, Κουνιάδοι, Ακαμάτρα και άλλα χωριά: Ο Δεκαπενταύγουστος δεν έχει μόνο ένα πανηγύρι. Υπάρχουν ταυτόχρονες γιορτές σε διαφορετικά σημεία του νησιού, οπότε αξίζει να ρωτήσεις ντόπιους ή το κατάλυμά σου ποιο γλέντι πραγματοποιείται τελικά και ποιο έχει την καλύτερη ορχήστρα εκείνη τη χρονιά.

17 Αυγούστου – Καραβόσταμο: Μια ακόμη επιλογή για όσους παρατείνουν τη διαμονή τους μετά τον Δεκαπενταύγουστο.

Στην Ικαρία δεν χρειάζεται να τα προλάβεις όλα. Κρατείστε μερικές μέρες χωρίς πρόγραμμα, δοκιμάστε να εξερευνήσετε πραγματικά το νησί και αφήστε χρόνο για αυθόρμητες αποφάσεις: μια παραλία που θα σου προτείνει ένας ντόπιος, ένα καφενείο σε ένα χωριό, ένα πανηγύρι που έμαθες τελευταία στιγμή.

Κυρίως όμως μην αντιμετωπίσετε το πανηγύρι ως θεατές. Καθίσττε στο τραπέζι, δοκιμάστε τις τοπικές γεύσεις και μόλις αρχίσει ο Ικαριώτικος μπείτε στον χορό δίχως δεύτερη σκέψη.