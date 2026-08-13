Δεκαπενταύγουστος: Παραδοσιακά πανηγύρια κοντά στην Αθήνα για μονοήμερη εκδρομή - iefimerida.gr

Δεν χρειάζεται να μπείτε σε πλοίο για να ζήσετε τον Δεκαπενταύγουστο με τον παραδοσιακό τρόπο.

Ανήμερα της μεγάλης γιορτής, αλλά και τις ημέρες γύρω από τις 15 Αυγούστου, αρκετές περιοχές της Αττικής φορούν τα γιορτινά τους, στήνουν τραπέζια στις πλατείες και υποδέχονται κατοίκους και επισκέπτες με μουσική, χορό και άφθονο φαγητό.

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Για όλους όσοι θέλουν να κάνουν μια μονοήμερη εκδρομή από την Αθήνα χωρίς να απομακρυνθούν περισσότερο από περίπου μιάμιση ώρα, αυτές είναι επιλογές που αξίζει να βάλετε στο πρόγραμμα.

Χασιά -Το μεγάλο πανηγύρι της Παναγίας

Η Χασιά, στους πρόποδες της Πάρνηθας, αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά σημεία της Αττικής για τον Δεκαπενταύγουστο. Η γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου συνδυάζει το θρησκευτικό στοιχείο με τη μουσική και το παραδοσιακό γλέντι.

Φέτος, το πρόγραμμα κορυφώνεται το Σάββατο 15 Αυγούστου, με την Έλλη Κοκκίνου να εμφανίζεται στις 22:00 στην πλατεία Δημαρχείου Φυλής, με ελεύθερη είσοδο.

Την προηγούμενη ημέρα, 14 Αυγούστου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον Γιώργο Βελισσάρη.

Η Χασιά είναι από τις πιο εύκολες επιλογές για όσους θέλουν να φύγουν από την Αθήνα χωρίς πολλή οδήγηση, να συνδυάσουν φαγητό και βόλτα στην περιοχή και να καταλήξουν στο γλέντι.

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Ανάβυσσος -Πανηγύρι δίπλα στη θάλασσα

Για όσους προτιμούν έναν πιο καλοκαιρινό συνδυασμό, η Ανάβυσσος είναι μια από τις ενδιαφέρουσες επιλογές της 15ης Αυγούστου.

Το πανηγύρι πραγματοποιείται ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου και περιλαμβάνει ζωντανή μουσική και χορό. Στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν οι Λάλεζας, Νιάρχος, Ντέμος και Ποζιού.

Η περιοχή προσφέρεται ιδανικά για μονοήμερη: μπάνιο και φαγητό νωρίτερα, απογευματινή βόλτα και στη συνέχεια πανηγύρι. Έτσι, η εκδρομή αποκτά όλα τα χαρακτηριστικά μιας καλοκαιρινής εξόδου χωρίς να απαιτείται διαμονή.

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Ψάθα -Πανηγύρι μετά τον Δεκαπενταύγουστο

Αν δεν σας πειράζει η εκδρομή να γίνει την επόμενη ημέρα, η Ψάθα είναι μια επιλογή που συνδυάζει βουνό και θάλασσα.

Το πανηγύρι της περιοχής έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 16 Αυγούστου, με τους Βελισσάρη, Δημολιανή και Ιωαννίδη στο μουσικό πρόγραμμα.

Η Ψάθα βρίσκεται σε απόσταση που επιτρέπει αυθημερόν απόδραση από την Αθήνα και αποτελεί καλή επιλογή για όσους θέλουν να περάσουν πρώτα αρκετές ώρες στην παραλία και να παραμείνουν στην περιοχή μέχρι το βραδινό γλέντι.