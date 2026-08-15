Δεκαπενταύγουστος με υψηλές θερμοκρασίες και θυελλώδεις βοριάδες ακόμα και 9 μποφόρ -Οι «κόκκινες» περιοχές για φωτιά - iefimerida.gr

Με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους ο καιρός σήμερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, με τον κρατικό μηχανισμό σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Η θερμοκρασία θα φτάσει, κυρίως στα ανατολικά, τους 27 με 31 βαθμούς, ενώ τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους θα φτάσει 32 με 34 βαθμούς.

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Την ίδια ώρα, οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, με τις ριπές τους σε κάποιες περιπτώσεις να αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα/ώρα.

Ειδικότερα:

Στη Θράκη θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου 6 έως 8 μποφόρ.

Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ και, μέχρι το απόγευμα, τοπικά 8 μποφόρ.

Στο κεντρικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 έως 8 και μέχρι το απόγευμα τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 και στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ.

Στην Κρήτη οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα.

Στην Κάσο και την Κάρπαθο οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ.

Κολυδάς: Ππολύ ισχυρές ριπές ανέμων, θα φτάσουν τα 131 χιλιόμετρα στην Κρήτη

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι νεότερα δεδομένα κάνουν λόγο για πολύ ισχυρές ριπές ανέμων στη χώρα μας.

Ενδεικτικά, θα φτάσουν τα 131 χιλιόμετρα ανά ώρα στη Δυτική Κρήτη.

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Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό τον Δεκαπενταύγουστο

Λίγες νεφώσεις παροδικά, κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά, θα φτάσει τους 27 με 31 βαθμούς. Τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους θα φτάσει 32 με 34 βαθμούς.

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Αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

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ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και στα ηπειρωτικά τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες και από το απόγευμα γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, όμως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη νότια Πελοπόννησο πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 και στη νότια Εύβοια πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με ασθενείς κατά κανόνα βροχές κυρίως στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 28 και στη νότια Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα βόρεια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

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Red Code στη μισή χώρα

Από την Πολιτική Προστασία τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code οι ακόλουθες περιοχές:

H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και το Άγιον Όρος, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Για τις 15 Αυγούστου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς (κατηγορία 4) σε πολλές περιφέρειες, μεταξύ αυτών η Αττική, η Πελοπόννησος και η Κρήτη.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)