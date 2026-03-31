Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: Υπό άθλιες συνθήκες εκτρέφονταν τα ζώα στον 16ο όροφο πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους - iefimerida.gr

Μια πρωτοφανής υπόθεση αποκαλύφθηκε σήμερα, καθώς σε πολυκατοικία στους Αμπελόκηπους εντοπίστηκε παράνομη εκτροφή ζώων.

Η καταγγελία έγινε προς τον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος κινητοποιήθηκε άμεσα και απομάκρυνε τα ζώα από το σημείο.

Όπως ανακοινώθηκε, στην πολυκατοικία εκτρέφονταν κοτόπουλα, κατσίκες και ερίφια, υπό άθλιες συνθήκες.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων για το παράνομο εκτροφείο στους Αμπελόκηπους

«Σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, ενημερωθήκαμε από το Τμήμα Αστικής Πανίδας ότι, κατόπιν καταγγελίας για παράνομη εκτροφή και ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης παραγωγικών ζώων, ο εισαγγελέας προστασίας ζώων εξέδωσε προφορική εντολή για να αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων και το Τμήμα Αστικής Πανίδας την απομάκρυνση των εν λόγω ζώων από τον 16ο όροφο του κτιρίου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 στους Αμπελόκηπους. Πρόκειται για 31 κοτόπουλα και 10 πτηνά διαφόρων ειδών, καθώς και 10 ενήλικες κατσίκες και 3 ερίφια», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων και προσθέτει:

«Τα πουλερικά έχουν ήδη περισυλλεγεί και μεταφερθεί στον Εθνικό Κήπο, ενώ τα υπόλοιπα ζώα θα μεταφερθούν εντός της ημέρας σε ασφαλή χώρο της Διεύθυνσης Πρασίνου. Όλα τα ζώα θα ελεγχθούν για τυχόν ασθένειες».

Το σημείο στο Γουδί όπου μεταφέρθηκαν τα ζώα:

