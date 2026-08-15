Δείτε βίντεο: Ξεκίνησε η ανέλκυση του καταμαράν που βυθίστηκε στις Φλέβες Σαρωνικού - iefimerida.gr

Ξεκίνησε η ανέλκυση του καταμαράν που βυθίστηκε χθες, 14/8, στη θαλάσσια περιοχή δύο ναυτικά μίλια δυτικά των Φλεβών, στον Σαρωνικό.

Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες και το βίντεο του iefimerida.gr, η επιχείρηση ανέλκυσης είναι σε εξέλιξη.

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Μιλώντας στο iefimerida, ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, cpt Γιώργος Βάλλης, ανέφερε ότι «απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν έχουμε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το σκάφος πήρε νερά. Η έγκαιρη παρέμβαση του Λιμενικού ήταν καθοριστική για τη διάσωση των επιβαινόντων».

Στο ιστιοφόρο καταμαράν, με τουρκική σημαία, επέβαιναν 10 αλλοδαποί.

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Χθες, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, καθώς και βοηθητικό σκάφος θαλαμηγού με σημαία Νήσων Κέιμαν.

Το βοηθητικό σκάφος περισυνέλεξε και μετεπιβίβασε στη θαλαμηγό τους 10 επιβαίνοντες -8 τουρίστες και 2 μέλη πληρώματος-, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν από σκάφος του Λιμενικού στη Μαρίνα Βουλιαγμένης.

Δείτε εικόνες από το καταμαράν