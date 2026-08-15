 Δείτε βίντεο: Ξεκίνησε η ανέλκυση του καταμαράν που βυθίστηκε στις Φλέβες Σαρωνικού - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε βίντεο: Ξεκίνησε η ανέλκυση του καταμαράν που βυθίστηκε στις Φλέβες Σαρωνικού

Ανέλκυση καταμαράν στον Σαρωνικό
Ανέλκυση καταμαράν στον Σαρωνικό
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ξεκίνησε η ανέλκυση του καταμαράν που βυθίστηκε χθες, 14/8, στη θαλάσσια περιοχή δύο ναυτικά μίλια δυτικά των Φλεβών, στον Σαρωνικό.

Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες και το βίντεο του iefimerida.gr, η επιχείρηση ανέλκυσης είναι σε εξέλιξη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο iefimerida, ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, cpt Γιώργος Βάλλης, ανέφερε ότι «απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν έχουμε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το σκάφος πήρε νερά. Η έγκαιρη παρέμβαση του Λιμενικού ήταν καθοριστική για τη διάσωση των επιβαινόντων».

Στο ιστιοφόρο καταμαράν, με τουρκική σημαία, επέβαιναν 10 αλλοδαποί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, καθώς και βοηθητικό σκάφος θαλαμηγού με σημαία Νήσων Κέιμαν.

Το βοηθητικό σκάφος περισυνέλεξε και μετεπιβίβασε στη θαλαμηγό τους 10 επιβαίνοντες -8 τουρίστες και 2 μέλη πληρώματος-, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν από σκάφος του Λιμενικού στη Μαρίνα Βουλιαγμένης.

Δείτε εικόνες από το καταμαράν

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ιστιοφόρο ανέλκυση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ