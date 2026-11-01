 Δείτε βίντεο: Οι έρευνες του ελληνικού FBI στο λογιστήριο του «Mr Χωριάτικο» στην οδό Χέυδεν -Τα στοιχεία που βρήκαν - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε βίντεο: Οι έρευνες του ελληνικού FBI στο λογιστήριο του «Mr Χωριάτικο» στην οδό Χέυδεν -Τα στοιχεία που βρήκαν

Horiatiko bakery chain
Horiatiko bakery chain / ΙΝΤΙΜΕ
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Πληθώρα στοιχείων προέκυψε από την έρευνα του ελληνικού FBI στο λογιστήριο της οδού Χέυδεν, για το εταιρικό πλέγμα της εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει ο «Mr Χωριάτικο».

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που εξασφάλισε το iefimerida, οι αστυνομικοί συνέλεξαν εκατοντάδες φακέλους, έγγραφα, σημειώσεις, υπολογιστές, σκληρούς δίσκους και USB.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγαλύτερο μέρος από αυτά τα στοιχεία αφορά περίπου 400 εταιρείες αχυρανθρώπων του κυκλώματος.

Κεντρικός υπεύθυνος στο λογιστήριο της οδού Χέυδεν ήταν ο 86χρονος «αρχι-δικηγόρος» και οι δύο λογίστριες κόρες του, η «Άντα» και η «Μίνα». Είναι τα άτομα στα οποία είχε απευθυνθεί αρχικά ο Α. Γιαννακόπουλος όταν τον περασμένο Μάιο έμαθε για την αστυνομική έρευνα σε βάρος του, προκειμένου να κάνουν «διορθωτικές κινήσεις» όσον αφορά στις παράνομες δραστηριότητες.

Δείτε το βίντεο από τις έρευνες στο λογιστήριο της οδού Χέυδεν:

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