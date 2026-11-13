Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ληστής στο Μαρούσι ρίχνει στο έδαφος ηλικιωμένη και της κλέβει την αλυσίδα

Αντιμέτωπη με τρεις θρασύτατους ληστές ήρθε χθες στο Μαρούσι μια ηλικιωμένη.

Η γυναίκα περπατούσε στον δρόμο αμέριμνη το πρωί της Πέμπτης, όταν τρία άτομα της επιτέθηκαν για να της κλέψουν τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Σε βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ, αποτυπώνεται η στιγμή που ένας εκ των τριών ληστών απλώνει το χέρι του και πιάνει την αλυσίδα της άτυχης γυναίκας. Από τη δύναμη που χρησιμοποίησε ο ληστής, η ηλικιωμένη έπεσε στο έδαφος, την ώρα που οι δράστες έφευγαν τρέχοντας από το σημείο.



Δείτε το βίντεο:

Οι δράστες της επίθεσης δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και έτσι το βίντεο αναλύεται από την ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να εντοπιστούν.