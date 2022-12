COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD: Χριστούγεννα με πάνω από 90 ταινίες για όλη την οικογένεια - iefimerida.gr

Από την Παρασκευή 9/12 έως την Κυριακή 8/1 καθημερινά, με τρεις back-2-back προβολές ταινιών, στο χριστουγεννιάτικο pop-up κανάλι της COSMOTE TV.

Τη μαγεία των Χριστουγέννων φέρνει στο σπίτι και τις φετινές γιορτές η COSMOTE TV, μέσα από το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD. Από την Παρασκευή 9/12 έως και την Κυριακή 8/1, οι τηλεθεατές θα απολαύσουν συνολικά πάνω από 90 ταινίες, με τρεις back-2-back προβολές (ζώνες Family Spirit, Fantasy Spirit, Christmas Spirit) καθημερινά.Αγαπημένα φιλμ-συνώνυμα των Χριστουγέννων (It’s A Wonderful Life, Έρωτας Μετ’ Εμποδίων), all-star cast blockbusters (The Greatest Showman, Η Συμμορία των Μάγων), film series γεμάτα περιπέτεια και φαντασία (Ιντιάνα Τζόουνς, Ο Λαβύρινθος), πολυβραβευμένες ιστορίες για όλη την οικογένεια (Μια Νύχτα Στο Μουσείο, Η Ζωή του Πι, Πινόκιο, Rio), αλλά και νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες με «άρωμα» Χριστουγέννων (Christmas Gift From Bob, My Christmas Family Tree, Very Nutty Christmas) περιλαμβάνονται στον εορταστικό κατάλογο του καναλιού-θεσμού της COSMOTE TV.

Ταινίες κινουμένων σχεδίων για όλη την οικογένεια, όλες μεταγλωττισμένες (Family Spirit)



Οι μικροί φίλοι της COSMOTE TV θα έχουν τη δική τους ζώνη στο COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD. Μεταξύ άλλων, θα «σηκώσουν άγκυρα» για ένα μοναδικό θαλάσσιο ταξίδι παρέα με την πρεμιέρα του «Ελκάνο και Μαγγελάνος: Ο πρώτος περίπλους της Γης» (Παρασκευή 9/12, 19:00) και το blockbuster «Paw Patrol: Η Ταινία» (Σάββατο 10/12, 19:10). Παράλληλα, θα παρακολουθήσουν συγκινητικές ιστορίες των διάσημων τετράποδων «Κλίφορντ ο κόκκινος σκύλος»(Σάββατο 24/12, 18:30) και «Λάσι, γύρνα σπίτι» (Τρίτη 27/12, 19:00), όπως και το sequel του οικογενειακού blockbuster «Sonic the Hedgehog» (Κυριακή 18/12, 18.30), με τον γνωστό ήρωα videogame της SEGA Σόνικ σε νέες περιπέτειες απέναντι στους…Τζιμ Κάρεϊ και Ίντρις Έλμπα. Το πρόγραμμα του καναλιού περιλαμβάνει, ακόμα, την πρώτη ταινία του «Tad: Το μυστικό του βασιλιά Μίδα» (Σάββατο 17/12, 19:00), ενώ οι τηλεθεατές θα υποδεχτούν τη νέα χρονιά με το βραβευμένο «Rio» και τον σπάνιο παπαγάλο Μπλου (Πρωτοχρονιά, 18:35). Επιπλέον, στο κανάλι θα προβληθούν ταινίες με πρωταγωνιστή τον πολυαγαπημένο «Αστερίξ» (Ο Αστερίξ εναντίον του Καίσαρα- Τετάρτη 4/1, 19:00 & Ο Αστερίξ στους Βρετανούς- Πέμπτη 5/1, 18:40), όλες οι συναρπαστικές περιπέτειες της οικογένειας Γουίσμπον στις κωμωδίες τρόμου «Μια Χαρούμενη Οικογένεια» (Σάββατο 7/1, 19:00) & «Μια Χαρούμενη Οικογένεια 2» (Κυριακή 8/1, 18:45), και πολλά άλλα.

All-star cast blockbusters και δημοφιλείς action & sci-fi περιπέτειες (Fantasy Spirit)



Διάσημοι πρωταγωνιστές που έχουν ξεχωρίσει στη μεγάλη οθόνη, αλλά και αγαπημένες action & sci-fi ταινίες υπόσχονται να μας κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά και αυτά τα Χριστούγεννα. Όλες οι περιπέτειες του «Ιντιάνα Τζόουνς» με τον διαχρονικό Χάρισον Φορντ, το 6ο μέρος των Transformers «Bumblebee» (Τρίτη 13/12, 20:25), δύο ταινίες με πρωταγωνιστές τα Χελωνονιντζάκια (Παρασκευή 16/12 & Σάββατο 17/12, 20:30), η συγκλονιστική τριλογία της σειράς ταινιών «Ο Λαβύρινθος», αλλά και το «TheGiver» με τους «οσκαρικούς» Τζεφ Μπρίτζες και Μέριλ Στριπ (Κυριακή 8/1, 20:40), είναι μερικές από τις ταινίες που έρχονται μέσα από το COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD. Τους λάτρεις της μαγείας περιμένει «Η Συμμορία των Μάγων» (Δευτέρα 12/12, 20:25), το παραμυθένιο «Stardust» με τους Μισέλ Φάιφερ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Κλερ Ντέινς, (Πέμπτη 29/12, 20:15), το ιστορικό technicolor αριστούργημα του 1940 «Ο Κλέφτης της Βαγδάτης», ενώ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς αποχαιρετούμε το 2022 παρέα με τον Χιού Τζάκμαν και το θρυλικό μιούζικαλ «The Greatest Showman» (Σάββατο 31/12, 20:35).

Το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα του καναλιού επιφυλάσσει και καθηλωτικές fantasy ταινίες για μικρούς και μεγάλους, όπως το «Μια Νύχτα Στο Μουσείο» με τον Μπεν Στίλερ (Παρασκευή 23/12, 20:30), την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του 2011 «Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children», σε σκηνοθεσία Τιμ Μπάρτον (Πέμπτη 15/12, 20:15), αλλά και μια μεγάλη μυθολογική μάχη ανάμεσα στους θεούς του Ολύμπου στο «Ο Πέρσι Τζάκσον και η Κλοπή της Αστραπής» (Παρασκευή 30/12, 20:15). Την Παραμονή των Χριστουγέννων κάνουμε ρεβεγιόν με το live adaptation του κλασικού παραμυθιού «Πινόκιο», με τον ασυναγώνιστο Ρομπέρτο Μπενίνι να ενσαρκώνει τον Τζεπέτο (Σάββατο 24/12, 20:15), ενώ στον εορταστικό κατάλογο του καναλιού θα βρούμε και το βραβευμένο με 4 Όσκαρ «Η Ζωή του Πι» (Δευτέρα των Χριστουγέννων 26/12, 20:15).

Διαχρονικές xριστουγεννιάτικες ιστορίες και πολυαναμενόμενες πρεμιέρες (Christmas Spirit)



Από το πλούσιο καλεντάρι του καναλιού δεν θα μπορούσαν να λείπουν και κλασικές Χριστουγεννιάτικες ιστορίες, που θα βάλουν τους τηλεθεατές για τα καλά σε εορταστικό κλίμα. Ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, η διαχρονική αριστουργηματική ταινία του Φρανκ Κάπρα «Μια υπέροχη Ζωή» (It' s a wonderful life) (Σάββατο 31/12, 22:30), με την οποία πέφτει αυλαία για το 2022, η ρομαντική ιστορία της Κέιτ Μπέκινσεϊλ και του Τζον Κιούζακ στη στολισμένη Νέα Υόρκη με το ατμοσφαιρικό «Έρωτας μετ’ εμποδίων» (Παρασκευή 9/12, 22:30) και οι Μπεν Άφλεκ, Κριστίνα Απλγκέιτ, Τζειμς Γκαντολφίνι στην κωμωδία «Συνέβη κάποια Χριστούγεννα» (Σάββατο 10/12, 22:30). Παράλληλα, 20 χριστουγεννιάτικες τηλεταινίες έρχονται σε Α’ προβολή στο COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD, μεταξύ των οποίων οι «How Scrooge Stole My Heart» (Κυριακή 11/11, 22:30), «My Grown Up Christmas List» (Παρασκευή 16/12, 22:30), «Christmas Gift From Bob» (Παραμονή Χριστουγέννων, 22:30), «Very Nutty Christmas» (Χριστούγεννα, 22:30) και «My Christmas Family Tree» (Πρωτοχρονιά, 22:30).

Από την Παρασκευή 9/12, οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν επιλεγμένες ταινίες του COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD και μέσα από τον φάκελο «CHRISTMAS» στο δωρεάν, on demand κατάλογο του COSMOTE TV PLUS.