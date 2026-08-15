Copernicus: Σχεδόν 2.500 στρέμματα η περίμετρος της καμένης έκτασης από τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής - iefimerida.gr

Στα 2.480 στρέμματα ανέρχεται σύμφωνα με την καταγραφή από το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα Copernicus, η περίμετρος της καμένης έκτασης από την φωτιά την Πέμπτη 13/8 στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με τη δορυφορική εικόνα της φωτιάς, την Παρασκευή 14/8, στις 18.56, η συνολική έκταση περιμέτρου της πυρκαγιάς είναι 248 εκτάρια, που μεταφράζεται σε 2.480 στρέμματα.

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Η Υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεργοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, λίγες ώρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς στη Σίβηρη, η οποία προσδιορίζεται γύρω στις 14.00 της Πέμπτης.

Σκοπός της ενεργοποίησης η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Κασσάνδρας, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την ΕΕ και την Παρασκευή το απόγευμα βγήκαν οι δορυφορικές εικόνες που αποτυπώνουν την περίμετρο της καμένης έκτασης.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.

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Η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο από την Παρασκευή το μεσημέρι, όμως παραμένουν και επιχειρούν για την αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών και καπνογόνων σημείων και για την πρόληψη τυχόν αναζωπυρώσεων, 110 πυροσβέστες με 50 οχήματα.