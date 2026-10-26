Coffee Island: Κανονικά η λειτουργία και η ανάπτυξη του δικτύου -Η ανακοίνωση της εταιρείας - iefimerida.gr

Κανονικά συνεχίζεται η λειτουργία του δικτύου της Coffee Island, έπειτα από τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις, όπως διευκρινίζει με ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Όπως τονίζει ότι «η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά δραστηριότητες στον χώρο του αθλητισμού, οι οποίες δεν συνδέονται με την εταιρεία ή την επιχειρηματική της δραστηριότητα».

«Η Coffee Island συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων της»

«Η Coffee Island αποτελεί έναν αυτοτελή, οργανωμένο επιχειρηματικό οργανισμό, με διακριτή διοικητική δομή και ισχυρό διεθνές δίκτυο συνεργατών και δικαιοδόχων. Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων της και την υλοποίηση του αναπτυξιακού της σχεδιασμού, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σταθερή προσήλωση στους εργαζομένους της, στους συνεργάτες της και στο καταναλωτικό της κοινό», υπογραμμίζει στην ίδια ανακοίνωση.