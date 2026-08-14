Βυθίζεται καταμαράν στις Φλέβες Σαρωνικού -Διασώθηκαν οι 10 επιβαίνοντες - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή δύο ναυτικά μίλια δυτικά των Φλεβών, όταν ιστιοφόρο καταμαράν με τουρκική σημαία, στο οποίο επέβαιναν 10 αλλοδαποί, άρχισε να βυθίζεται.

Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, καθώς και βοηθητικό σκάφος θαλαμηγού με σημαία Νήσων Κέιμαν.

Το βοηθητικό σκάφος περισυνέλεξε και μετεπιβίβασε στη θαλαμηγό τους 10 επιβαίνοντες -8 τουρίστες και 2 μέλη πληρώματος-, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν από σκάφος του Λιμενικού στη Μαρίνα Βουλιαγμένης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.

Δείτε εικόνες από το καταμαράν

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιώργος Βάλλης: Το σκάφος πήρε νερά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

Μιλώντας στο iefimerida.gr ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ cpt Γιώργος Βάλλης ανέφερε ότι:

«Στο περιστατικό με το καταμαράν στις Φλέβες, το σκάφος πήρε νερά, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα ο μηχανισμός διάσωσης.

Το tender του Opera προσέγγισε το καταμαράν και παρέλαβε και τους 8 επιβαίνοντες, στους οποίους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο Opera. Στη συνέχεια, τους παρέλαβε το σκάφος του Σαρωνικού και αυτή την ώρα τους μεταφέρει στη Βουλιαγμένη.

Στο σημείο έσπευσαν τόσο το σκάφος του Σαρωνικού όσο και το σκάφος του Πειραιά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για να αποτραπεί η βύθιση του καταμαράν.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση για την άμεση ανταπόκριση και τον επαγγελματισμό τους. Το σημαντικότερο είναι ότι και οι 8 επιβαίνοντες είναι ασφαλείς.

Το περιστατικό αυτό υπενθυμίζει για ακόμη μία φορά ότι σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους κυβερνήτες, ανεξάρτητα από το μέγεθος του σκάφους. Η πρόληψη και η έγκαιρη αντίδραση είναι καθοριστικές για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.