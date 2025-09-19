Βύρωνας: Ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών -Ο δράστης απείλησε τον υπάλληλο με αιχμηρό αντικείμενο - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Πέμπτης (18/9) στον Βύρωνα, όταν άγνωστος εισέβαλε σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών επί της οδού Φορμίωνος.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22:45, όταν ο άνδρας, κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο, απείλησε τον 20χρονο υπάλληλο του καταστήματος και τον ακινητοποίησε. Στη συνέχεια, αφαίρεσε χρηματικό ποσό και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.